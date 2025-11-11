こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
どんなスタイルにも合わせやすい万能デザイン9割の方に選ばれる15mm幅ベルトにホルダー付きモデルが新登場
～奥に収納していても取り出しやすい、ちょっとしたお悩み解消アイテム！～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「スーツスクエア」のレディーススタイルのベルトの中でも約9割の方に選ばれている15mm幅モデルから、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを、11月11日（火）より「スーツスクエア」全店、および公式オンラインストアで発売します。
商品ページ：https://x.gd/aUPHk
国土交通省が実施するテレワーク人口実態調査※によると、雇用型のテレワーカーは約25％と出社回帰が進んでいます。そのような背景から、レディーススタイルのビジネスウエアにおいては、リラックスしたアイテムだけでなく、程よくかっちりとしたアイテムの人気が高まってきています。コーディネートにメリハリをつけられるベルトは着こなしに変化をつけられることから、ファッションアイテムとしても活躍します。しかしベルトの収納については、奥にあるものは取り出しにくいといった悩みもあがっています。そこで今回、「スーツスクエア」で約9割の方に選ばれる15mm幅のベルトに、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを発売します。
※国土交通省「テレワーク人口実態調査」：https://x.gd/XDhYE
本ベルトは、ビジネスウエアに取り入れやすく、「スーツスクエア」で一番人気の、15mm幅で企画しました。滑らかな手触りの合成皮革を選定し、バックルは色味を抑えたゴールドのスクエア型を採用することで、ビジネスシーンでも安心して使えるデザインとなっています。またフックに掛けて収納する際、後ろに掛かっていても取り出しやすいよう、ボタンで開閉できるベルトホルダーを付けました。そのため、取り出しが面倒に感じる奥のベルトも簡単に取り出せる仕様となっています。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/122113/122113_web_1.png
■ホルダーの使い方について
ボールチェーン部分をフックに掛け、ホルダーのスナップボタンを外せば簡単に取り出しが可能
ホルダー部分で本体を留めることで、丸めての収納が可能
ハンガーにボールチェーンを掛けることで、バックルが傷つくのを防止
■ベルトの仕様について
ビジネスシーンでの使用を考え、金属部分は柔らかい色味のゴールドで、スクエア型のバックルを採用
ベルト幅は、スーツのボトムやワイドパンツなどのデザインでも使いやすい15mmに設計
ベルトの穴をあける工具がなくても、自宅でサイズ調整が可能
■バイヤーコメント
商品第二部：佐川 万葉
このベルトホルダーを企画するヒントとなったのは、私自身が感じていた収納の不便さでした。15mm幅のベルトは市場的にも人気があり使い勝手もいいのですが、フックに掛けて収納していると、細くて軽いため、少し触れただけで落ちてしまうことがありました。また奥に掛けてあると取り出しにくく、よく使うのは手前にあるブラックの1本ばかりに。そこで社内やお客様、取引先の方などにヒアリングをしたところ、多くの方が同じ悩みを感じていることが分かりました。それを受けて「収納そのもののストレスを軽減できるベルト」という着想から、今回の収納ホルダー付きベルトを企画しました。またバックルは、お持ちのバッグや腕時計の金具がシルバーでもゴールドでも合わせやすいよう、色味を抑えたゴールドを採用しています。この色味を出すのはなかなか難しいのですが、合わせる小物やシーンを問わず使用いただきたいとの思いから、仕上がりにもこだわりました。
本件に関するお問合わせ先
《お問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
公式オンラインサイト
https://www.uktsc.com/ec/shop/pages/women.aspx
商品ページ
https://x.gd/aUPHk
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「スーツスクエア」のレディーススタイルのベルトの中でも約9割の方に選ばれている15mm幅モデルから、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを、11月11日（火）より「スーツスクエア」全店、および公式オンラインストアで発売します。
商品ページ：https://x.gd/aUPHk
国土交通省が実施するテレワーク人口実態調査※によると、雇用型のテレワーカーは約25％と出社回帰が進んでいます。そのような背景から、レディーススタイルのビジネスウエアにおいては、リラックスしたアイテムだけでなく、程よくかっちりとしたアイテムの人気が高まってきています。コーディネートにメリハリをつけられるベルトは着こなしに変化をつけられることから、ファッションアイテムとしても活躍します。しかしベルトの収納については、奥にあるものは取り出しにくいといった悩みもあがっています。そこで今回、「スーツスクエア」で約9割の方に選ばれる15mm幅のベルトに、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを発売します。
※国土交通省「テレワーク人口実態調査」：https://x.gd/XDhYE
本ベルトは、ビジネスウエアに取り入れやすく、「スーツスクエア」で一番人気の、15mm幅で企画しました。滑らかな手触りの合成皮革を選定し、バックルは色味を抑えたゴールドのスクエア型を採用することで、ビジネスシーンでも安心して使えるデザインとなっています。またフックに掛けて収納する際、後ろに掛かっていても取り出しやすいよう、ボタンで開閉できるベルトホルダーを付けました。そのため、取り出しが面倒に感じる奥のベルトも簡単に取り出せる仕様となっています。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/122113/122113_web_1.png
■ホルダーの使い方について
ボールチェーン部分をフックに掛け、ホルダーのスナップボタンを外せば簡単に取り出しが可能
ホルダー部分で本体を留めることで、丸めての収納が可能
ハンガーにボールチェーンを掛けることで、バックルが傷つくのを防止
■ベルトの仕様について
ビジネスシーンでの使用を考え、金属部分は柔らかい色味のゴールドで、スクエア型のバックルを採用
ベルト幅は、スーツのボトムやワイドパンツなどのデザインでも使いやすい15mmに設計
ベルトの穴をあける工具がなくても、自宅でサイズ調整が可能
■バイヤーコメント
商品第二部：佐川 万葉
このベルトホルダーを企画するヒントとなったのは、私自身が感じていた収納の不便さでした。15mm幅のベルトは市場的にも人気があり使い勝手もいいのですが、フックに掛けて収納していると、細くて軽いため、少し触れただけで落ちてしまうことがありました。また奥に掛けてあると取り出しにくく、よく使うのは手前にあるブラックの1本ばかりに。そこで社内やお客様、取引先の方などにヒアリングをしたところ、多くの方が同じ悩みを感じていることが分かりました。それを受けて「収納そのもののストレスを軽減できるベルト」という着想から、今回の収納ホルダー付きベルトを企画しました。またバックルは、お持ちのバッグや腕時計の金具がシルバーでもゴールドでも合わせやすいよう、色味を抑えたゴールドを採用しています。この色味を出すのはなかなか難しいのですが、合わせる小物やシーンを問わず使用いただきたいとの思いから、仕上がりにもこだわりました。
本件に関するお問合わせ先
《お問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
公式オンラインサイト
https://www.uktsc.com/ec/shop/pages/women.aspx
商品ページ
https://x.gd/aUPHk