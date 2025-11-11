こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
毎日のヘアケアを次のステージへ。ナノうるおいミスト美髪ドライヤーをエディオンとニトリで販売開始！
株式会社エディオンは、株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）との共同開発商品であるナノうるおいミスト美髪ドライヤーを、2025年11月18日（火）より店頭※1およびインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて取り扱いを開始いたします。
近年、コロナ禍をきっかけに美容意識がますます高まる中、ヘアドライヤーに求められるニーズも、「髪を乾かす」から「髪をケアする」ことへと変化しており、速乾性能、髪のツヤやまとまりを向上させるなど、ヘアケア機能が充実した高機能ドライヤーが注目を集めています。
こうした社会背景を受けて、高機能ドライヤーをより手軽に楽しんでいただきたいという想いから、今年3月にニトリと共同開発をした高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤーを発売し、ご好評を頂いております。
そして、よりヘアケア性能を向上させた商品の開発にエディオン/ニトリの両社で取り組み、この度新たに「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」を発売することとなりました。
商品特長
① 「ナノうるおいミスト」搭載で髪の水分保持力が最大で約1.5倍※2！
「ナノうるおいミスト」を高濃度マイナスイオンとともに放出することで、毎日のヘアドライを通して、水分保持力を高める効果が期待できます※2。髪がうるおいやすくなり、ツヤのあるサラサラ髪へと導きます。
② 髪と頭皮のダメージを抑える「温冷循環」「ソフトケア」モード搭載
温風と冷風を数秒おきに自動で切り替えることで、髪ダメージを軽減し、髪の艶が向上する※3「温冷循環モード」、50℃以下のやさしい温風※4で髪を乾かし、髪と頭皮のダメージを抑える※5「ソフトケアモード」を搭載しました。
どの運転モードでも「ナノうるおいミスト」が自動的に放出されるため、特別なケアを意識せずとも、自然にヘアケアができるのが特長です。日々のヘアドライ時間が、髪のコンディションを整える美容タイムに変わります。
もう１つの特長である速乾性能について、高効率ブラシレスDCモーターの採用により大風量化を実現しました。
本体は従来モデルでも好評を頂いているノズルが短いT字型デザイン、コンパクトな形状で取り回しがしやすいサイズです。
また、お手入れ用の「フィルタークリーンモード」を搭載。フィルターを外し、ファンを逆回転させることで逆噴射を行い、吸込口についた埃や髪の毛を落としやすくします。
ナノうるおいミスト美髪ドライヤーで毎日のヘアケアを次のステージへアップデートしてみませんか？
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
URL：https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
商品概要
【商品名】ナノうるおいミスト美髪ドライヤー
【型番】ナノウルオイヒ゛ハツト゛ライヤーNL701
【価格】14,900円(税込)
【カラー】ホワイト/ダークグレー
【定格電圧】AC100V 50Hz/60Hz
【定格消費電力】1200W
【温風温度（約）】温風/中:43℃、温風/高:51℃、ソフトケアモード:42℃
（吹き出し口から20cmの距離の温度）
【外形寸法（約）】本体のみ：幅70mm×奥行92mm×高さ255mm
フード付き：幅70mm×奥行133mm×高さ255mm
【質量（約）】本体のみ：520g、フード付き：552g
【電源コードの長さ（約）】1.7m
【付属品】フード
※1一部、取り扱いのない店舗もございます。
※2「ナノうるおいミスト」あり、なし（風速：強/風温：高）で15日間使用した場合の髪の毛の水分保持力を比較。
使用環境（室温・湿度）や髪質によって効果が異なります。（ニトリ調べ）
※3高温高風速でヘアドライした場合との光沢度合いを比較。実際の使用環境（温度・湿度など）によって効果は異なります。
（ニトリ調べ）
※4吹き出し口から20cm位置の風温を計測。（ニトリ調べ）
※5ソフトケアモード（風速：弱/風温：中）でヘアドライした場合と風速：強/風温：高でヘアドライした場合の髪の引張強度を計測。
使用環境（室温・湿度）や髪質により効果は異なります。
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
関連リンク
エディオン×ニトリ共同開発商品 特設サイト
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
