Y Combinator出身起業家Catherine Di氏が来日ーTokyo Founders’ Day 2025に登壇──AIエージェント x インフラ領域の最前線で注目を集める起業家
米サンフランシスコ発のスタートアップ Dedalus Labs, Inc.（代表：Catherine Di氏）は、AIエージェント開発のために、あらゆるアプリケーションやサービスを安全かつ柔軟に連携させる「MCP（Model Context Protocol）」と、開発者向けのSDK（ソフトウェア開発キット）を提供する企業です。
「わずか5行のコードで複雑なAI エージェントを構築できる」という開発体験を実現し、開発者がどの大規模言語モデル（LLM）やMCPツールでも柔軟に接続・運用できる環境を構築しています。
2025年10月に、Kindred VenturesおよびSaga Venturesが共同でリードし約17億円を調達。Y Combinator（S25バッチ）にも参加しています。
そんなAIエージェント・インフラ領域の最前線で注目を集めてる起業家Catherine Di氏が来日し、Tokyo Founders’ Day 2025(https://luma.com/xstke59r) に登壇します
ぜひこの機会にご参加ください。
■ イベント概要
Tokyo Founders’ Day 2025 - “Go Global From Day 1”
2025年11月14日（金） 9:30 - 14:00
渋谷スクランブルスクエア QWS
主催：Transpose Platform × 産業革新投資機構（JIC）× IVS
参加登録はこちら
https://luma.com/xstke59r
■ Transpose Platform について
米国サンフランシスコに本社を置くTranspose Platformは、創業初期の起業家の成長支援に重点を置く、ファンド・オブ・ファンズ兼ベンチャーキャピタルです。
創業以来、Y Combinator・Entrepreneur First どをはじめとするトップファンド及びアクセラレーターと連携し、83社以上のユニコーン、4社以上のデカコーンを支援。 1,000社以上の創業フェーズ企業の成長を後押ししてきました。
日本では産業革新投資機構（JIC）やIVSとの協働を通じ、“Go Global From Day 1”を文化として根付かせる取り組みを推進しています。
■ お問い合わせ先
Transpose Platform
戸上 恭丞 （Kyosuke Togami）
📩 kyosuke.togami@transposeplatform.vc
Linkedin(https://www.linkedin.com/in/kyoske/)
■ 免責事項
本リリースは情報提供を目的としたものであり、いかなる証券の販売や投資勧誘を行うものではありません。
本イベントへの参加は、Transpose Platform とのクライアント・助言・投資関係を構築するものではありません。