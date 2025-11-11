Y Combinator出身起業家Catherine Di氏が来日ーTokyo Founders’ Day 2025に登壇──AIエージェント x インフラ領域の最前線で注目を集める起業家

TRANSPOSE PLATFORM MANAGEMENT, LLC

米サンフランシスコ発のスタートアップ Dedalus Labs, Inc.（代表：Catherine Di氏）は、AIエージェント開発のために、あらゆるアプリケーションやサービスを安全かつ柔軟に連携させる「MCP（Model Context Protocol）」と、開発者向けのSDK（ソフトウェア開発キット）を提供する企業です。

「わずか5行のコードで複雑なAI エージェントを構築できる」という開発体験を実現し、開発者がどの大規模言語モデル（LLM）やMCPツールでも柔軟に接続・運用できる環境を構築しています。

2025年10月に、Kindred VenturesおよびSaga Venturesが共同でリードし約17億円を調達。Y Combinator（S25バッチ）にも参加しています。

そんなAIエージェント・インフラ領域の最前線で注目を集めてる起業家Catherine Di氏が来日し、Tokyo Founders’ Day 2025(https://luma.com/xstke59r) に登壇します

■ イベント概要

Tokyo Founders’ Day 2025 - “Go Global From Day 1”

2025年11月14日（金） 9:30 - 14:00

渋谷スクランブルスクエア QWS

主催：Transpose Platform × 産業革新投資機構（JIC）× IVS

https://luma.com/xstke59r

■ Transpose Platform について

米国サンフランシスコに本社を置くTranspose Platformは、創業初期の起業家の成長支援に重点を置く、ファンド・オブ・ファンズ兼ベンチャーキャピタルです。

創業以来、Y Combinator・Entrepreneur First どをはじめとするトップファンド及びアクセラレーターと連携し、83社以上のユニコーン、4社以上のデカコーンを支援。 1,000社以上の創業フェーズ企業の成長を後押ししてきました。

日本では産業革新投資機構（JIC）やIVSとの協働を通じ、“Go Global From Day 1”を文化として根付かせる取り組みを推進しています。

