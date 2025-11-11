こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
平日お昼限定600円台セット「ひるまック(R)」がさらにおトクに！通常+100円のマックフライポテト(R)＆ドリンクM▶Lサイズアップがひるまック限定で5日間無料！
5 日間限定！サイズアップ無料キャンペーンが帰ってくる！ 大好評につき第2弾が決定！11月17日（月）～11月21日（金）
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、平日お昼限定の600円台のおトクなランチセットとしてご好評いただいている「ひるまック」を、さらにおトクにお楽しみいただけるよう、セットの「マックフライポテト(R)」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100円）でサイズアップできるキャンペーンを、11月17日（月）から11月21日（金）の5日間限定で実施いたします。
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック(R)」、「ダブルチーズバーガー」など、人気の定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10：30～14：00）限定で最大70円おトクな600円台でお楽しみいただいているランチセットです。販売開始から1億5千万セットを突破し、ひるまック実施時間帯に“1分間に1,000セット以上の販売数※”を誇っております。通常はプラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量可能で、毎日頑張るビジネスパーソンの方々のお腹も心も満たせるランチタイムの定番となっております。
今年5月、「ひるまック」史上初おトクなキャンペーンとして実施し、多くのお客様から大変ご好評をいただいたことを受けて、この度11 月17 日（月）から11 月21日（金）の5日間限定、ひるまック限定で、セットのマックフライポテトとドリンクのMサイズがLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを再び実施いたします。5日間限定の人気のキャンペーンを通じて、さらにおトクにボリューム感のある「ひるまック」を、この機会にぜひお楽しみいただければと存じます。
※2022年3月22日～2024年12月31日までの期間の平日且つ10:30-14:00のご注文数から算出
※一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地等の店舗）およびデリバリーサービスではひるまックを実施しておりません。
働く大人に嬉しい、特別価格でおトクに楽しめる「ひるまック」のTVCMシリーズでアンバサダーを務めていただいている妻夫木聡さんと濱田岳さんの軽快なストーリーが魅力のTVCMも、11月17日（月）から放映いたします。さらにXキャンペーンや、5月のキャンペーンでも話題となったオール巨人師匠とのコラボムービーの第2弾など各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
これからもマクドナルドは、気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
