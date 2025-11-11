こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
12月16日(火)非連続な成長への「本質」を探求するカンファレンス 「freee IPO Day 2025」を開催
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2025年12月16日(火)にスタートアップ・成長企業を対象としたカンファレンス「freee IPO Day2025」を開催します。
本イベントでは、スタートアップ界のトップランナーをお招きし、非連続な成長を遂げるための「戦略」と「それを実現する力」について議論します。
イベントのタイムテーブル詳細は順次公開予定です。
■「freee IPO Day 2025」概要
日時：2025年12月16日(火) 13:30～19:30
会場：日本橋三井ホール
東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F(エントランス4F)
開催形式：オフライン開催のみ
定員：200名
参加対象：スタートアップ・成長企業のCXO・責任者
主催：フリー株式会社
問い合わせ：freee-ipoday2025@freee.co.jp
オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/ipoday/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 品田真季
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
