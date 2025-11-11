マレーシアにおいて、石油・天然ガス分野で初の海外地質構造調査実施

JOGMEC

JOGMECは、2025年11月7日、マレーシア・サラワク州の州営石油・ガス会社であるPetroleum Sarawak Berhad（以下「PETROS」）との間で、石油・天然ガス分野の共同調査契約書（Joint Study Agreement：JSA）を締結し、マレーシアで初となる海外地質構造調査を実施することとなりました。

JOGMECは、本契約に基づき、サラワク州陸上における地震探鉱データの収録を含む石油・天然ガスの探査を、PETROSと共同で実施します。これは、JOGMECとPETROSがサラワク州陸上での共同調査体制の構築に向けて協議を重ねた結果、合意に至ったものであり、同国における初の海外地質構造調査となります。



今回JOGMECとPETROSが共同調査を行うムカ・バリンギアン地域は、石油・天然ガス資源の集積が期待される有望な場所に位置しています。両者は、調査対象地域の選定および調査内容の検討を行った後、地震探鉱データ収録を実施しポテンシャル評価を進めていく予定です。



調査期間は約3年間を予定しており、調査の結果、新たな石油・天然ガス資源のポテンシャルが確認された場合には、調査結果を本邦企業に引き継ぐことで、同国への進出を促進し、マレーシアにおける石油・天然ガス開発のさらなる発展に貢献することが期待されます。



JOGMECは、エネルギー資源の安定供給確保に向けた国際的な連携の一環として、本JSAを通じてマレーシアとの関係強化を図るとともに、同地域における本邦企業の事業機会の創出に努めてまいります。

JSA 署名式の様子左後列より：PETROS ダトゥ・イル・ハジ・ズライミ・ビン・ハジ・サブキ 取締役、PETROS タン・スリ・ダトゥク・アマル・ハミド・ビン・ブゴ 会長、PETROS ダトゥ・ジャニン・ギリ グループCEO左前列より：PETROS ジェレミー・ウォン 副社長、PETROS ダトゥ・アバン・アラビ・アバン・ナルディン 上級副社長、JOGMEC 森 エネルギー事業本部長、JOGMEC 村本 探査部海外探査課長

PDF版

https://prtimes.jp/a/?f=d12624-858-57cee5c6fd3e4d9100b6702c744caf79.pdf

リリース本文 :https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_08_00125.html?mid=pr251111JOGMECの公式サイトへ遷移します。