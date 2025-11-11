グローバルビューティーブランド「TIRTIR」、新章へ

株式会社D＆ACE

株式会社D&ACEのコスメブランドTIRTIR（ティルティル）は、新しく生まれ変わるブランドの世界観を体感できる特別な期間限定ポップアップストア「The Dawn of a New Era」を11月15日（土）より渋谷にて開催いたします。新たな幕開けを記念し、TIRTIRのアイコニック商品であるクッションファンデーションの最新作が日本先行発売いたします。

■NEW MASK FIT RUBY MESH CUSHION

これまでに多くの方に愛され、人気を博していた「MASK FIT RED CUSHION」と「MASK FIT CRYSTAL MESH CUSHION」の2つの商品機能を融合させ、より洗練された「Glass Glow（鏡のようなツヤ）」を追求した仕上がりを叶える商品が誕生いたしました。

【商品概要】

・商品名：MASK FIT RUBY MESH CUSHION（全3色）

・価格：15 g / \2,970（税込）

・発売日：2025年11月15日（金）日本先行発売

・カラー：17C ポーセリン / 21N アイボリー / 23N サンド

【商品特徴】

1. 完璧なカバー × 繊細なグラスグロウ（Glass Glow）

分散性に優れたテクスチャーが、透明感のある繊細な輝きを表現。カバーパウダーを重ねてもツヤ感と生命感をもたらします。

2. TIRTIRオリジナルのレッド抗酸化エネルギー RubyRN(TM)*1配合

バラ由来のVegan PDRNのレッド抗酸化エネルギーが、肌のハリと輝きを失わない気品を与えます。

3. すべての肌タイプにマッチするオールスキングロウクッション

特許取得のグロウマスクフィット工法で、脂性肌でも化粧崩れの心配がなく、透明感あふれる輝く肌を演出します。

※1 バラ由来の整肌成分として

※2 肌タイプによって仕上がりに個人差がございます

■MEDIA DEPARTMENT TOKYOにてポップアップストア開催

渋谷の中心に位置する、大型ポップアップスペースにて新生TIRTIR をいち早く体験できるポップアップストア「The Dawn of a New Era」を開催します。

・期間：2025年11月15日（土）～ 22日（土）

・場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１９－３）

・時間：11:00-20:00 ※11月15日（土）のみ11:00-16:30開催

特別なポップアップストアでは、新商品「MASK FIT RUBY MESH CUSHION」の世界観を五感でご体感いただけます。

1階では、新製品マスクフィットルビーメッシュクッションから着想を得た、“ルビーの輝き”をテーマに、光とミラーが織りなす幻想的な空間が広がります。宝石のように展示された新商品や、ブランドの最新ビジュアルを映し出すフォトスポットなど、TIRTIRが描く“美学”を多面的に感じられる没入型エリアです。

2階では、新製品をお試しいただける特別なスペースと 毎日3回開催されるプロのメイクアップアーティストによるデモンストレーションをご用意。

また、TIRTIRオリジナルの肌トーンチェック機器「Shade Finder（シェードファインダー）」を用いて、自分の肌に最適なシェード（色）をご提案するタッチアップスペースも併設しております 。（予約不要）

TIRTIR MAKEUP SHOW

毎日３回開催：11:00-12:00／14:00-15:00／17:00-18:00

さらに会場では、オンライン限定「MINIルビーメッシュクッション」を販売し、ご購入いただいた全てのお客様に限定ファーキーリングをプレゼントいたします。

・商品名：MASK FIT RUBY MESH MINI CUSHION（全3色）

・価格：5g / \1,430（税込）

・カラー：17C ポーセリン / 21N アイボリー / 23N サンド

イベント来場者には、ルビーの輝きを象ったオリジナルリングキャンディをプレゼント。光と美が溶け合うひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。

■ 公式 Instagram：www.instagram.com/tirtir_jp_official

■ 公式 X：www.x.com/tirtir_jp

■ TIRTIR公式Qoo10ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/TIRTIR