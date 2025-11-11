知多の魚と割烹温泉宿 佐宗が手がける新ブランド『知多宗庵』誕生― 職人の魂を宿す“本物の胡麻豆腐”を全国へ ―
『知多宗庵』ブランドの象徴となる胡麻豆腐。皇室料理人直伝の技が息づく
■皇室料理人の技を受け継ぐ職人が立ち上げた、南知多発の新ブランド『知多宗庵』
愛知県南知多町の「知多の魚と割烹温泉宿 佐宗」は、
三十余年にわたり磨き続けてきた職人の技と心を未来へつなぐため、
新たな食品ブランド『知多宗庵（ちたそうあん）』を立ち上げました。
皇室の御膳料理を手がけた料理人に師事して学んだ伝統技法を礎に、
旅館で実際に提供してきた“胡麻豆腐”や“だし調味料”を、全国へお届けいたします。
■ 皇室料理人の技と心を受け継ぐ、南知多の職人
『知多宗庵』は、南知多の海辺に佇む「知多の魚と割烹温泉宿 佐宗」から生まれた新ブランドです。
料理長は修業時代、天皇陛下の御膳料理を務めた料理人に直接師事し、
その手ほどきから技術だけでなく、「料理は心でつくる」という哲学を学びました。
三十余年もの間、派手な宣伝や拡販は行わず、
ただ目の前のお客様に喜んでいただくためだけに料理を磨き続けてきました。
その結果、口コミだけで高い評価を得て、
**「じゃらんnetランキング 売れた宿大賞2018（愛知県1～10室部門）第3位」**
**「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選（2012年）」**にも選出。
確かな味とおもてなしで、長年にわたり信頼を築いてきました。
一枚一枚、包丁の音に心を込めて引く。南知多の厨房で磨かれた職人の技
金箔をあしらい、仕上げの一手まで丁寧に。伝統と美意識が息づく割烹の仕事
■ 一流の舌を魅了した、“本物の胡麻豆腐”
ブランドの象徴である胡麻豆腐は、
師から受け継いだ技術と心を凝縮した、料理人としての魂が宿る一品です。
素材の持ち味を引き出すために、胡麻を丹念にすり上げ、
なめらかさと深いコクを両立させた味わいは、訪れたお客様を魅了してきました。
これまで宿でしか味わえなかったこの胡麻豆腐は、
食のプロや業界関係者からも注目を集めており、
「ぜひ全国に広めてほしい」との声も寄せられています。
そうした反響に後押しされる形で、今回の『知多宗庵』としての全国展開を決意いたしました。
■ “お客様の声”から生まれた新たな一歩
宿を訪れた多くのお客様や取引関係者から、
「この胡麻豆腐や調味料は販売していないのですか？」
「ぜひ家でも味わいたい」という声が寄せられていました。
これまで宿泊のお客様だけに提供してきた味を、
ご家庭や贈答の場でも楽しんでいただけるようにと、
今回のブランド立ち上げを決意しました。
時代の流れが変わっても、“おもてなしの心”はそのままに、
皆さまの食卓にも“割烹の一技と、やすらぎの時間”をお届けします。
■ 技と感性が息づく商品ラインナップ
宿で実際に提供している胡麻豆腐や調味料。職人の味をそのままご家庭へ届ける『知多宗庵』のラインナップ
代表作である胡麻豆腐に加え、
旅館で実際に使用している「お刺身用だしつゆ」「万能だしつゆ」「こだわり甘酢」などを展開。
どの商品も職人の手仕事にこだわり、
素材の良さと和の深みを感じていただける味に仕上げています。
これらの調味料は、宿の会席料理にも使用されており、
「家庭でも料亭の味が再現できる」とご好評をいただいています。
■ 南知多から全国へ。“本物の味”を未来へ
南知多の海辺に佇む「知多の魚と割烹温泉宿 佐宗」。『知多宗庵』の味と心はここから生まれた
『知多の魚と割烹温泉宿 佐宗』は、
愛知県の地で地域の食文化とともに歩み続けてきた老舗旅館です。
その確かな味と信頼を礎に、
『知多宗庵』として全国に“南知多発の本物の味”を届けてまいります。
今後は、ホテル・百貨店・空港・サービスエリアなどでのお取り扱いやコラボレーションなど、
ご相談やお声がけをいただければ、積極的に対応してまいります。
メディア取材や販路に関するお問い合わせも、ぜひお気軽にお寄せください。
地域の風土と日本料理の心を未来へつなぐブランドとして、
これからも一つひとつ丁寧に、誠実なものづくりを続けてまいります。
【お問い合わせ・ブランド情報】
企業名：株式会社ベントロジー
ブランド名：知多宗庵（運営：知多の魚と割烹温泉宿 佐宗）
所在地：愛知県知多郡南知多町大字内海字小桝149-1
事業内容：旅館運営・食品製造・通信販売
旅館HP：https://sasou.jp
通販HP：https://chitasouan.stores.jp
Instagram：@saso_utsumi
お問い合わせ先：m.saso1030@gmail.com（TEL：0569-62-0254）