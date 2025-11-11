スマートミラー型フィットネス「MIRROR FIT. 」、コクヨ株式会社の健康管理室に導入記念としてウェルネストークイベントを開催

ミラーフィット株式会社

次世代型スマートミラー「MIRROR FIT. 」を展開するミラーフィット株式会社（本社：東京都、代表取締役：黄 皓）は、コクヨ株式会社（本社：大阪市、代表執行役社長：黒田英邦）の健康管理室に「MIRROR FIT. 」が導入されたことをお知らせいたします。

また導入を記念し、2025年11月4日(火)、コクヨ東京品川オフィスにて「ウェルネスが、働く時間を変える。WELL-STATION OPENING EVENT」と題したウェルネスイベントを開催。コクヨ社員を対象に、健康経営の一環としてミラーフィット代表黄皓からの、【健康が導く、最高の生き方と働き方】についてのトークや「MIRROR FIT. 」の活用法や日常で取り入れられるフィットネスを紹介しました。当日は約60名もの社員がリアルに集まり、全員が健康を意識しながら働く事の重要性を改めて知ることができた1日となりました。

■イベント概要

当日はお昼休みの時間を活用し、「MIRROR FIT. 」代表の黄 皓と専属トレーナーが登壇。

* 黄自身の経営者としての心身のウェルネスの保ち方

* 隙間時間を活用した健康維持の工夫

* 仕事の合間に「MIRROR FIT. 」を使った継続的なトレーニングのポイント

などをテーマにトークを行いました。

自身の経験から今のビジネス発想に至るトークを繰り広げる、黄皓

さらに「MIRROR FIT. 」専属ヨガトレーナーMaiが特別に登場し、社員の皆さまに向けてオフィスの椅子に座りながら実践できるトレーニングをレクチャー。実際に「MIRROR FIT.」に搭載されているプログラムを体験することで、オフィスにいながら手軽に健康習慣を取り入れられることを体感いただきました。

椅子に座りながらでも運動ができることを伝える、「MIRROR FIT. 」トレーナーMai

■導入の背景

コクヨ株式会社は、従業員の健康とワークエンゲージメントの向上をWell-beingの基盤と考え、健康経営を推進しています。

この度、弊社東京品川オフィスの健康管理室を「WELL-STATION」としてリニューアルいたしました。従来の健康管理室機能に加え、従業員のヘルスリテラシー向上を支援する新たな拠点として生まれ変わります。

「体調不良時に利用する場所」というイメージから「日々の心身の健康維持・向上のために積極的に活用する場所」への転換を目指します。様々な健康促進の仕掛けを実験・検証しながら、この新しいコンセプトの実現にチャレンジしていきます。

その取組の一環として、短時間でも効率的な運動ができ、楽しみながら継続できる次世代型IoTスマートデバイス「MIRROR FIT. 」を導入いたしました。

■ 「MIRROR FIT. 」今後の展望

ミラーフィット株式会社は、コクヨの健康経営の取り組みに貢献できることを大変嬉しく思っております。導入して頂き、ウェルネスイベントを開催することで、健康を整えることが、キャリアと人生の基盤になる事。忙しい中でも“続けられるウェルネス”が健康の鍵になるという事、また自分の整いが、周囲の幸福につながるという事を社員の皆様に伝えることができました。今後も企業の健康支援を通じて、従業員一人ひとりの働きやすさとパフォーマンス向上を後押しし、持続可能なウェルネス社会の実現を目指してまいります。

【参考リンク】

* コクヨの健康経営への取り組み

（https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/society/safety-health/ ）

* [ニュースリリース（2025年3月12日）]

(https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category_other/20250312cs2.html)

■コクヨ株式会社 会社概要

1905年創業のコクヨは、文具やオフィス家具などの製造・販売や空間デザイン、オフィス向け通販などを通じて、時代ごとのお客様の課題に向きあってきました。創業120周年を迎えた2025年には、コーポレートメッセージを「好奇心を人生に」に設定。「働く」「学ぶ」「暮らす」のドメインで文具や家具だけにとらわれない豊かな生き方を創造し、お客様の好奇心を刺激する企業となることを目指しています。

公式HP：https://www.kokuyo.com/

■ミラーフィット株式会社 会社概要

ミラーフィット株式会社は、2020年に設立され、スマートミラー「MIRROR FIT.」の製造開発並びに、「MIRROR FIT. 」専用のフィットネスのアプリ開発も開発しています。スマートミラーや体組成計などのプロダクト、「HITORI WELLNESS」という女性専用サロンを通じ、人々の生活の中にフィットネスを提供するだけではなく、健康習慣を含めたライフスタイルを提供しています。

社名：ミラーフィット株式会社

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒一丁目 1 番 17 号 LANTIQUE BY IOQ 001号室

代表取締役：黄 皓

公式HP：https://mirrorfit.jp

公式ビジネスInstagram：https://www.instagram.com/mirrorfit_business/