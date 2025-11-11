カスタムソフトウェア開発分野、2023年の市場規模348.4億ドルが2032年に2066.1億ドルへ成長へ
2023年において、カスタムソフトウェア開発市場はUSD 34.84 Billionと評価され、2024年から2032年まで年平均成長率21.9％で推移し、2032年にはUSD 206.61 Billionに達すると予想されています。
近年、多くの産業においてデジタルトランスフォーメーションが加速しており、従来の汎用ソフトウェアから、クラウド基盤、AI統合、自動化機能を備えた“専用設計”のソフトウェアソリューションへと移行が進んでいます。金融・保険（BFSI）、医療、流通／小売、製造業などがこの動きを牽引しており、カスタムソフトウェア開発への投資が拡大しています。さらにロウコード／ノーコードプラットフォームの普及、企業のクラウド移行、AI活用といった技術トレンドが、開発期間の短縮とコスト削減をもたらし、市場の成長を強く後押ししています。
セグメンテーション分析
まず「業種別（Industry Vertical）」をみると、IT・通信（IT & Telecom）セグメントが2023年に市場シェア24％を占め、クラウド基盤、AI自動化、ネットワーク最適化などのニーズが高まっていることが背景にあります。加えて、政府（Government）部門は予測期間中にCAGR24.18％を記録するとされ、e-ガバナンス、スマートシティ、AI駆動の公共サービスに対する需要が大きく増えています。次に「タイプ別（Type）」分析では、エンタープライズソフトウェア（Enterprise Software）が2023年に55％の収益シェアを占め、企業の業務プロセス自動化、ERP／CRM統合、データ分析機能などがカスタムソフトウェア需要を牽引しています。
その一方で、ウェブベースソリューション（Web-based Solutions）の成長率は予測期間中CAGR 23.02％と最速で、この背景にはクラウド型SaaS、リモートワーク対応、マルチデバイス対応のブラウザベースアプリケーションの普及が挙げられます。さらに「展開モード（Deployment Mode）」では、クラウド（Cloud）方式が2023年に58％の収益シェアを獲得し、可用性、拡張性、リアルタイム処理といったメリットが企業に支持されています。一方、オンプレミス（On-Premise）方式も、依然としてデータセキュリティや規制対応を理由に予測期間中CAGR 23.0％で成長しており、特に政府／金融／防衛分野で根強いニーズがあります。これらのセグメント別動向を通じて、カスタムソフトウェア開発市場は、用途・タイプ・展開モードのそれぞれで明確な成長軌道を描いています。
地域別分析
地域別にみると、2023年において北米（North America）が約38％の市場シェアを有し、堅牢なITインフラ、企業のソフトウェア導入意欲、および進んだデジタル化がその背景にあります。例えば、クラウド／AI統合サービスを手掛ける大手テクノロジー企業が多数存在し、金融、医療、小売、IT／通信分野におけるカスタムソフトウェア導入が先行しています。一方、アジア太平洋（Asia Pacific）地域は予測期間中に21.4％を超えるCAGRで成長が見込まれており、インド、中国、日本、韓国などがデジタル化を急速に推進している点が特徴です。特にインドでは、インド政府の“Digital India”プログラムやITアウトソーシングの拡大に伴い、カスタムソフトウェアの導入が加速しており、この地域が今後市場拡大の牽引役となることが期待されています。こうした地域ごとの動向を踏まると、成熟市場である北米と成長著しいアジア太平洋が、カスタムソフトウェア開発市場において二大軸を形成していると言えます。
