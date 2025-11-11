2025-2031 年、世界市場が 10.4% 増！～200nm 級 MLCC内部電極用ニッケルペーストの産業革命
微細化が求める高精度な導電性素材
MLCC内部電極用ニッケルペースト（200nm）は、多層セラミックコンデンサの内部電極形成に特化した導電性ペーストである。この材料は、200ナノメートル以下の微細なニッケル粒子を有機バインダーや溶媒に分散させたスラリー状の組成を持ち、セラミック誘電体層との共焼成プロセスにおいて、薄層かつ均一な導電路を構築する役割を果たす。現代の電子デバイスが追求する小型化・高容量化・高周波対応には、内部電極の微細化と信頼性が不可欠であり、本製品はその中核を担う基盤材料として位置づけられる。特に、高純度ニッケル粒子を用いることで、電気的ノイズの低減や長期信頼性を実現し、環境調和性の観点からは鉛やカドミウムなどの有害物質を含まない設計が進められている。モジュール性の面では、MLCCの積層構造に適合する粘度や印刷適性を備え、自動化生産ラインとの親和性の高さが特徴である。電子部品の高度化に伴い、本製品は単なる導電材料ではなく、デバイス全体の性能を左右する戦略的素材として進化を続けている。
跨領域での需要拡大
MLCCニッケル内電極ペーストは、電子産業を起点に、自動車、医療、エネルギーなど多岐にわたる産業領域と深く連関している。電子産業では、スマートフォンやタブレット端末などの民生機器向けMLCC需要が基盤を形成するが、さらに5G通信基地局や IoT デバイスの普及により、高周波・高耐圧特性を備えたコンデンサへの要求が拡大している。自動車産業では、電動化や自動運転技術の進展に伴い、車載電子制御ユニットやバッテリー管理システム向けの高信頼性MLCC需要が急増している。特に、電気自動車の普及は、高温環境下での耐久性が求められるため、ニッケルペーストの熱安定性が重要な差別化要素となる。医療分野では、植込み型デバイスや診断機器向けの超小型コンデンサ需要が高く、材料の生体適合性や長期安定性が重視される。建材産業では、スマートビルや省エネルギーシステム向けの電子制御部品への応用が広がり、社会課題であるエネルギー効率化や脱炭素化に間接的に貢献する。このように、本製品は単一産業に依存せず、デジタル化とサステナビリティの潮流を背景に、用途の拡張性が極めて高いことが特筆される。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルMLCC内部電極用ニッケルペースト（200nm）市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/569209/nickel-paste------200-nm--for-mlcc-inner-electrode）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが10.4%で、2031年までにグローバルMLCC内部電極用ニッケルペースト（200nm）市場規模は5.58億米ドルに達すると予測されている。
図. MLCC内部電極用ニッケルペースト（200nm）世界総市場規模
図. 世界のMLCC内部電極用ニッケルペースト（200nm）市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、MLCC内部電極用ニッケルペースト（200nm）の世界的な主要製造業者には、Shoei Chemical、Murata Manufacturing、Daiken Chemicalなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約96.0%の市場シェアを持っていた。
