『彼女、お借りします』より、フィギュア「スイムスーツシルエット 彼女、お借りします 更科瑠夏 競泳水着Ver.」の受注開始!!【2025年11月11日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『彼女、お借りします』より、フィギュア「スイムスーツシルエット 彼女、お借りします 更科瑠夏 競泳水着Ver.」の受注を開始いたします。
超積極的な妹系アイドル彼女、競泳水着姿で立体化！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333606&id=bodyimage1】
AMAKUNIが贈る競泳水着フィギュアシリーズ「スイムスーツシルエット」！
大人気ラブコメ『彼女、お借りします』より
ヒロインの一人、更科瑠夏がAMAKUNIからフィギュアとなって登場！
千鶴に続きフィギュアオリジナルの競泳水着姿にて立体化。
小柄な体に大きな胸が目を引く、肉感的なボディラインを造形。
水着は質感を追求しトレードマークのリボンもばっちり再現。
可愛らしいショートヘアや表情等、瑠夏の魅力を存分に追求したフィギュアとなっています。
超積極的な妹系アイドル彼女の競泳水着姿、ぜひお手元で存分にご堪能ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333606&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333606&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333606&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／スイムスーツシルエット 彼女、お借りします 更科瑠夏 競泳水着Ver.
●価格／19,800円（税込）
●受注期間／2025年11月11日～2026年3月3日
●発売／2026年6月～7月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/7スケール、全高約28.5cm（頭頂部まで約23cm）
●原型製作／i-con
●彩色見本製作／五日市歩
●水着デザイン協力／深井涼介
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932527475
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト／https://kanokari-official.com/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
