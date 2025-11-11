『勝利の女神：NIKKE』より、フィギュア「勝利の女神：NIKKE フォルクヴァン：モイストラビット」の受注開始!!【2025年11月11日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『勝利の女神：NIKKE』より、フィギュア「勝利の女神：NIKKE フォルクヴァン：モイストラビット」の受注を開始いたします。
「わぁ、涼しそうな体…！ちょっとだけ抱きしめていてもいいですか？」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage1】
戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」より、
ライフトニックのフォルクヴァンが、暑さに打ち勝つコインラッシュだけの特別な服：モイストラビット衣装にてAMAKUNIよりフィギュアとなって登場！
バニー衣装部分やストッキングは質感を追求。
涼しく開いた胸元や尻尾、腰のアクセサリやバニー耳に至るまで忠実に制作しました。
紫の長く綺麗な髪や可愛らしい笑顔等、フォルクヴァンの魅力を詰め込んだフィギュアになっています。
汗をいっぱいかく暑がりのフォルクヴァン。
バニー衣装で涼しむ彼女を、ぜひお手元でお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／勝利の女神：NIKKE フォルクヴァン：モイストラビット
●価格／24,200円（税込）
●受注期間／2025年11月11日～2026年3月3日
●発売／2026年7月～8月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/7スケール 全高約28.5cm（頭頂部まで約26.5cm）
●原型製作／鈴木葉月
●彩色見本製作／星名詠美
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932527468
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C） SHIFT UP CORP.
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
「わぁ、涼しそうな体…！ちょっとだけ抱きしめていてもいいですか？」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage1】
戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」より、
ライフトニックのフォルクヴァンが、暑さに打ち勝つコインラッシュだけの特別な服：モイストラビット衣装にてAMAKUNIよりフィギュアとなって登場！
バニー衣装部分やストッキングは質感を追求。
涼しく開いた胸元や尻尾、腰のアクセサリやバニー耳に至るまで忠実に制作しました。
紫の長く綺麗な髪や可愛らしい笑顔等、フォルクヴァンの魅力を詰め込んだフィギュアになっています。
汗をいっぱいかく暑がりのフォルクヴァン。
バニー衣装で涼しむ彼女を、ぜひお手元でお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333599&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／勝利の女神：NIKKE フォルクヴァン：モイストラビット
●価格／24,200円（税込）
●受注期間／2025年11月11日～2026年3月3日
●発売／2026年7月～8月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/7スケール 全高約28.5cm（頭頂部まで約26.5cm）
●原型製作／鈴木葉月
●彩色見本製作／星名詠美
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932527468
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C） SHIFT UP CORP.
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ