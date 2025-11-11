CLINKS株式会社、16PERSONALITIES性格診断を活用した採用サイト新機能をリリース～16タイプの性格診断で相性の良い先輩社員とマッチング、ミスマッチ防止へ～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2025年11月5日（水）、採用サイトに性格診断を活用した「16 PERSONALITIES by CLINKS」を実装いたしました。求職者が自身の性格を選択すると、相性の良い性格タイプの先輩社員からのメッセージが表示され、入社後の職場環境をより具体的にイメージできる仕組みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333986&id=bodyimage1】
■実装の背景
近年、採用市場における最大の課題の一つが「入社後のミスマッチ」です。厚生労働省の調査によれば、新卒入社3年以内の離職率は30%以上と高水準で推移しており、その主要因として「社風や人間関係が合わない」「入社前のイメージとのギャップ」が挙げられています。
当社では、IT人材の採用・育成を長年手がける中で、求職者が入社前に「実際に働く人々との相性」や「リアルな職場の雰囲気」を知ることの重要性を実感してまいりました。そこで、16タイプの性格診断の仕組みを活用し、求職者と先輩社員を「性格的相性」でマッチングする新機能を開発いたしました。
■機能の詳細
【サービス概要】
・実装日：2025年11月5日（水）
・URL：https://recruit.clinks.jp/16persondx/
・機能名称：16 PERSONALITIES by CLINKS
【利用の流れ】
・求職者が事前に診断した自身の性格タイプ（16タイプ）を選択
・相性の良い性格タイプの先輩社員が自動表示
・先輩社員の実体験に基づくメッセージ、業務内容、働き方などを閲覧
・全16タイプに対応した先輩社員情報を網羅的に提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333986&id=bodyimage2】
■特徴・メリット
【求職者にとってのメリット】
・客観的な相性判断：性格診断を基に、相性の良い先輩社員を知ることができます
・リアルな職場理解：実際の社員の声を通じて、入社後の具体的なイメージを形成できます
・意思決定の質向上：性格的相性を考慮した情報提供により、より納得感のある就職判断が可能になります
【企業にとってのメリット】
・ミスマッチの低減：入社前の期待値調整により、早期離職リスクを軽減
・採用ブランディング：先進的な取り組みによる企業イメージの向上
・求職者体験の向上：パーソナライズされた情報提供による応募意欲の醸成
【社会的意義】
本機能は、求職者の自己理解を深めるとともに、企業と求職者の相互理解を促進することで、日本の雇用市場における構造的課題である「採用ミスマッチ」の解決に貢献します。
■今後の展開
今後は本機能の効果測定を行い、エントリー数の変化や内定承諾率への影響などのデータを分析してまいります。また、AI技術を活用した採用DXの更なる推進に取り組んでまいります。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
