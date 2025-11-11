この度 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、弊社アノテーション特設サイトにて「SUBARUアイサイトチームとの10年の軌跡」を公開いたしました。

こちらからご覧いただけます。

→https://annotation.brycen.co.jp/customer-voice/subaru

「お取組み事例」にてSUBARU様との、これまでの10年間の取り組みを紹介するページと、スペシャルコンテンツとしてSUBARUアイサイトチームの方々からのインタビュー記事を掲載しております。

開発初期の裏話や、現場での課題をどのように乗り越えたのかなど、ここでしか語られていない秘話もございますので、是非ご覧ください。

ブライセンではこれまで、10年に渡りSUBARU様のアイサイト開発をご支援しており、2023年にはEdgeTech＋2023にてSUBARU・Synspective・ブライセンで基調講演を行いました。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン データエンジニアリングソリューション営業部

MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F

■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/

■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：

https://annotation.brycen.co.jp/