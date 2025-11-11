2025年11月11日（火）BODYMAKERは おかげさまで創業26周年を迎えます。 お客様には日頃の感謝をこめて11月11日（火） 通販1日限定で「創業祭24時間セール」を開催します。

