2025年11月11日（火）BODYMAKERは おかげさまで創業26周年を迎えます。 お客様には日頃の感謝をこめて11月11日（火） 通販1日限定で「創業祭24時間セール」を開催します。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERは、お陰様で2025年11月11日（火）をもちまして創業26周年を迎えます。
BODYMAKERは1999年の創業当初よりトレーニング・格闘技用品の総合メーカーとして多くの格闘家・トレーニーの方にご愛顧いただいております。ひとえにお客様や携わっていただいた多くのアスリートの方々のご協力のたまものだと感謝いたしております。今後も30年、40年、50年と皆様に愛される商品を共に創造してまいりたいと思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
今年は、創業26周年を記念して2025年11月11日（火）に「創業祭24時間セール」を1日限定で特別価格にて販売します。目玉商品を一部紹介するとbmtw NYLONトレーニングロングパンツ２\10,000→\1,990の80%OFF、冬に活躍ウィンターブーツ\8,000→\1,990の75％OFF、減量用トレーニングサウナボディベスト\2,900→\1,990の\1,000引きなど超お得が盛りだくさん。なお、11月1日（土）より「大創業祭」直販サイト・直営店舗も好評開催中。ぜひ この機会にご利用ください。
創業26周年「創業祭24時間セール」11日の1日限定で開催！
直販サイト（期間：11月11日（火）11時～12日（水）11時まで）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/esale2/
創業26周年「大創業祭」開催中！
直販サイト（期間：11月1日（土）11時～12月末日まで）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/efounding
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
