～全国タイピング大会＜2025冬大会＞の開催も決定～ 全国タイピング大会＜2025夏大会＞結果報告
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）はＷＥＢアプリケーション『らっこたん』を使用した全国タイピング大会＜2025夏大会＞の結果を公開しました。
※2025夏大会、各学年総合得点上位１０名の結果は『らっこたん』利用者専用ページ「らっこたんひろば」と教育ネットＨＰにて公開中です。https://edu-net.co.jp/2508typing_results
今大会では1分間あたりの入力文字数300文字を超えるスコアをマークした児童生徒が全体で4名おり、そのうち小学4年生の1位の児童も311文字を記録するなど、上位入賞者のレベルアップが目立ちました。
また、小学4年生では10位の児童も200文字を超えるなど、（前大会10位は155文字）上位入賞者のタイピングスキルが向上していることがわかりました。
「全国タイピング大会＜2025冬大会＞」の開催も決定しました。詳細は決定次第お知らせいたします。
【全国タイピング大会＜2025夏大会＞実施概要】
実施期間:２０２５年８月２５日（月）～９月５日（金）
実施対象:日本全国の『らっこたん』ユーザーの小中学生
参加人数:14,466名
■『らっこたん』について
『らっこたん』は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』『タイピング等の基本的な操作』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
・らっこたん製品サイト https://edu-net.co.jp/rakkotan
■教育ネットについて
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:大谷・石塚
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
プレスリリース詳細へ