【北海道から】丸市岡田商店厳選のこだわりご当地（函館・留萌）乾燥珍味「海のつまみ 北緯シリーズ」が新登場！
「食を通じ全世界に貢献する」をスローガンに掲げ、食のリブランディングに邁進する
株式会社丸市岡田商店（本社：北海道札幌市、代表取締役：岡田 隆志）は、
「海のつまみ41°函館」「海のつまみ43°留萌」の計11商品を発売いたします。
弊社で大人気のオリジナル乾燥珍味「酒のための海のつまみ(R)」とは異なる、
ご当地・乾燥珍味の新シリーズが登場しました。商品名に付く「41°」、「43°」とは
それぞれの商品の舞台となる「函館」と「留萌」が位置する緯度を表しています。
「41°函館」では「いか」を、そして「43°留萌」では「鮭」と、北海道の代表的な海産物をメイン素材として使用しております。
弊社が道内各地で出会った、自慢の素材を厳選した乾燥珍味となっております。
当商品を通して、北海道、函館・留萌を是非感じてみてはいかがでしょうか。
≪ 海のつまみ 41°函館 ≫ 全5種類のナインナップ！
ドドンと描かれた目を引くいかのイラストとカラーバリエーションが特徴のパッケージです。
北海道・函館市からは、こだわりのいかを5種類の味も食感も異なる、食べ飽きない豊かなバリエーションでお届け。お子様から大人までどなたにでも召し上がっていただけるように仕上げています。
お好みの一品が見つかること間違いなしです。
海のつまみ41°函館-函館こがね 33ｇ
いかの街、函館を代表する乾燥珍味で函館こがね部会の商標登録商品。柔らかく歯切れの良い食感と、噛めば噛むほどいかの旨みが広がり食べる手が止まらなくなる逸品です。そのまま食べるのはもちろん、お料理に使用するのもおすすめです。
海のつまみ41°函館-やわらかさきいか天 50ｇ
いか本来のうまみが十分に引き出された皮付きのいか天ぷらです。香ばしくジューシーで食欲がそそられる味わいです。
ビールなどのお酒にもぴったりです♪
海のつまみ41°函館-いか一夜干し 38ｇ
香ばしくかつ、しっとり柔らかく焼き上げたさきいかです。
味わい深い風味をよく感じられます。
お子様からどなたでも食べやすいように仕上げました。
海のつまみ41°函館-本格あたりめ 30ｇ
添加物不使用で、噛めば噛むほど溢れる美味しさ。
たくさん噛むことで、満腹感を得られるのでお菓子の置き換えにも最適です。火で炙ると、香りがたち美味しさが倍増します♪
海のつまみ41°函館-いか墨さきいか 30ｇ
強火の鉄板で焼いたいかにいか墨をたっぷり噴霧し絡めています。
いか墨ならではのコク深さと、後を引く味わいがやみつきになること間違いなしです♪
≪ 海のつまみ 43°留萌 ≫ 全6種類のナインナップ
留萌を代表する「夕日」「大漁旗」、そして「鮭」「ヒグマ」のモチーフが特徴のパッケージです。
北海道・留萌市からは、北海道産の鮭を100%使用した鮭スティック5種と天然の鮭と塩だけで仕上げた
北海道に伝わる伝統的な製法の鮭とばの計6種類をお届け。
海のつまみ43°留萌-鮭プレーン32ｇ
原料はすべて北海道産秋鮭100％使用。一つ一つ丁寧に手作業で作業を丹精込めて製造しています。
ほのかにみりんの甘味を感じるまろやかな味わいが後をひきます。
海のつまみ43°留萌-鮭めんたいこ32ｇ
食べた瞬間にふわっと広がる明太子の風味と、ピリリと後を引く辛味がやみつきになる美味しさが特徴です。
海のつまみ43°留萌-鮭バジル32ｇ
鮭スティックに、バジルを練り込んでいます。
食べた瞬間に広がるバジルのフレッシュな香りと、鮭のうまみと食感を楽しめるこだわりの一品です。
海のつまみ43°留萌-鮭ブラックペッパー32ｇ
たっぷり入っているブラックペッパーのつぶつぶ感とパンチのあるスパイシーな味わいがビールなどのおつまみにも最適です。
海のつまみ43°留萌-鮭魚醤32ｇ
口の中で広がる、コクと香り、そして深みのあるまろやかで濃厚なこだわりの魚醤を使用しています。鮭との相性は間違いなしです。
海のつまみ43°留萌-鮭塩とば20ｇ
北海道産に古くから伝わる、アイヌの時代から続く伝統的な製法の鮭とばです。天然鮭と塩のみでじっくり仕上げる一品です。
海の恵みはタンパク質の宝庫！低カロリーなため、食べるほどに健康もサポート！
ご自宅用、ご家族用、お友達用に、用途は様々。皆さんで美味しく、楽しくつまみましょう♪
【商品概要】
商品名：海のつまみ41°函館 https://maruichi-okada.com/product/okada-umitin-5syu
・函館こがね 33ｇ
・やわらかさきいか天 50ｇ
・いか一夜干し 38ｇ
・本格あたりめ 30ｇ
・いか墨さきいか 30ｇ
参考価格：756円（税込）/1袋
発売日：2025年6月より発売中
商品名：海のつまみ43°留萌 https://maruichi-okada.com/product/ok-umi-rm-gift5
・鮭プレーン 32ｇ
・鮭めんたいこ 32ｇ
・鮭バジル 32ｇ
・鮭魚醤 32ｇ
・鮭ブラックペッパー 32ｇ
・鮭塩とば 20ｇ
参考価格：500円（税込）/1袋
発売日：2025年9月より発売中
北海道の美味しいモノを全国へ～丸市岡田商店
1955年（昭和30年）に創業した札幌の総合卸売・小売業の「丸市岡田商店」では、
創業以来多くのメーカー様・生産者様に支えられ、当時よりお客様へ「美味しい食品・こだわり食品」の販売を重ねて参りました。
創業以来のコンセプト「おいしい食品のパイオニア」として、製造メーカー様とタッグを組み、新たな価値の創造を掲げ、北海道の価値を提供する開発・販売を重ねております。
北海道の本当の価値を全世界にお届けするために、日々スイーツから珍味、加工食品と幅広く北海道から世界へお届けできる商品を探し求めています。
【店舗情報】
札幌にある直売店舗はこちら
〇丸市岡田商店 きたいちば〇
・ 営業時間：08:00～14:00
・ 定休日：特になし
・ 住所：北海道札幌市中央区北十一条西21丁目2番1号
・ アクセス：札幌市営地下鉄 二十四軒駅より徒歩8分
・ URL：https://www.maruichi-okada.jp/shop.html
【会社概要】
株式会社丸市岡田商店
・ 代表者：岡田 隆志
・ 業種：北海道食品の総合卸売業ならびに小売業
・ 本社住所：北海道札幌市中央区北十一条西21丁目2番1号
・ URL：https://www.maruichi-okada.jp/
【公式ECサイト】https://www.maruichi-okada.jp/
≪お問い合わせはこちらから≫
TEL：011-611-1280
公式HP内のお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ
