株式会社アドプライドが新メディア『全国買取ナビ』『愛知くらしのプロ比較』をリリース

株式会社アドプライド（本社：東京都新宿区）は、新メディア『全国買取ナビ』のサイト設計および記事構成を担当し、2025年11月に正式リリースしました。

また、エアコンクリーニングやハウスクリーニングに加え、 給湯器交換、蓄電池、太陽光発電など生活に関連する幅広い分野の業者比較ができる新メディア 『愛知くらしのプロ比較』 も手掛けています。

■全国買取ナビ









『全国買取ナビ』 は、食器、楽器、切手、古銭、ブランド品、金、骨董品など、さまざまな品目の買取を検討されているユーザーに向けて、全国47都道府県の信頼できる買取業者の情報を網羅的に提供して、最適な業者選びをサポートするメディアです。

現在、リユース事業は全国的に伸びておりSDGsの観点からも環境に優しく注目されている業界です。

全国の各地域の買取業者の特徴、買取相場、口コミ評価などを詳しく紹介し、ユーザーの悩みに寄り添い自分に最適な買取業者を見つけられるような内容で構成されています。

オウンドメディア「 全国買取ナビ 」はこちらからご参照いただけます。

■愛知くらしのプロ比較





『愛知くらしのプロ比較』は、エアコンクリーニングやハウスクリーニングのほか、 給湯器交換、蓄電池、太陽光発電など、ご家庭のさまざまなニーズに対応する業者を比較検討できるメディアです。

各分野の専門業者や料金体系、選び方のポイントなどを紹介し、ユーザー目線の悩みに寄り添い、安心してプロのサービスを選べるようサポートします。

オウンドメディア「 愛知くらしのプロ比較 」はこちらからご参照いただけます。

■背景と今後の展望

買取業界や生活サービス業界には数多くの業者が存在し、サービス内容や料金体系も多様化しています。

そのため、どの業者に依頼すれば良いのか分からず、"正しい選択"が難しいと感じる方も少なくありません。中には、不当な査定額を提示したり、高額な手数料を請求するなどの悪質な業者によるトラブルも報告されています。

『全国買取ナビ』では、そうした課題に対し、専門的かつ客観的な情報を提供する「信頼できる情報源」としての役割を果たすことを目指しています。全国47都道府県の買取業者を地域別・品目別に詳しく比較し、切手、古銭、ブランド品、骨董品など、さまざまな品目の買取を検討されているユーザーが安心して業者選びができるようサポートしています。今後は、ユーザーの状況に合わせたおすすめ業者診断や、買取に役立つ豆知識、お得なキャンペーン情報などの配信も視野に入れ、ユーザーにとってさらに便利で役立つ"買取情報のプラットフォーム"を構築してまいります。

また、『愛知くらしのプロ比較』では、買取サービスに限らず、ハウスクリーニング、リフォーム、害虫駆除など、暮らしに関する多様なサービス領域において、同様に信頼できる情報を提供し、愛知県民の皆様の選択をサポートしていきます。

株式会社アドプライドは、これらのメディアを通じて、快適な暮らしづくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名： 株式会社アドプライド

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F

設立：2025年7月

事業内容：WEB集客支援事業、メディア運営

URL：https://adpride.co.jp