【21LIVE】11月15日（土）より『ビール星人を集めよう！』開催！TOP3入賞で限定オリオンビールギフトをプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月15日（土）から11月17日（月）の3日間限定イベント『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333678&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼食欲の秋はビールで乾杯！／
ビール星人を集めて豪華オリオンビールセットをゲットしよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月15日（土）より、ビール星人が主役のイベント『ビール星人を集めよう！』がスタート！
「300ガチャ」「200ガチャ」から登場するビール星人を集めて、限定プライズを獲得しましょう。
ランキングTOP3にランクインしたライバーには、【限定オリオンビールギフト】または【新シリーズギフトセット】をプレゼント！
リスナーには、ここでしか手に入らない限定バッジのプライズも！
ライバーとリスナーで力を合わせてビール星人を集め、秋の夜にぴったりな豪華プライズを手に入れよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333678&id=bodyimage2】
＞＞ライバープライズ
▽ランキング1～3位
└（1）～（5）までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
（1）ギフトセット：ザ・ドラフト ギフトセット 350ml×12缶
（2）ギフトセット：【限定】映えるカラフルビールテイスト 3種12缶セット
（3）ギフトセット：こだわりの沖縄クラフト5種10缶 飲み比べギフト（島風ピルスナー・島空ホワイトエール・島色ペールエール入）
（4）ギフトセット：オリオンビール5缶＆専用ミニグラス付きギフト（島風ピルスナー・島空ホワイトエール・島色ペールエール入）
（5）ギフトセット：【限定】ビールオールスター飲み比べ6種12缶セット
▽ビール星人30個集めた方全員
└お正月限定 ビール星人の缶バッジ
▽ビール星人15個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
＞＞リスナープライズ
▽ビール星人100個以上獲得＆1～3位
└お正月ver. ビール星人ゴールドバッジ
▽ビール星人100個以上獲得＆4～7位
└お正月ver. ビール星人シルバーバッジ
▽ビール星人50個以上獲得
└お正月ver. ビール星人ブロンズバッジ
▼イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加！
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、さそり座ギフト（20G・50G）、11月の誕生石トパーズギフトを手に入れましょう。
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月15日（土）～11月17日（月）
