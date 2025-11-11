【21LIVE】11月16日（日）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』開催！ランキング上位で21公式モデル出演＆男女別1位は芸能事務所サイト掲載のチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月16日（日）より『BOYS & GIRLSグランプリ』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次の「21LIVEの顔」はあなたかも！？／
上位ランクインで21LIVE公式Webサイトモデル出演のチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月16日（日）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』が開催されます。
本イベントは、男性・女性・総合の3部門で開催！
総合ランキング上位8位に入賞すると、21LIVE公式Webサイトで画像・動画モデルとして掲載されます。
さらに、男性部門・女性部門の各ランキングで1位に輝いたライバーは、21LIVE提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでのピックアップ掲載＆バナー出演の特典も！
あなたの魅力を全国に発信するチャンスです。
ランキング上位を目指して、21LIVE公式モデルの座を手に入れましょう！
＜プライズ詳細＞
▼21公式モデル
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage2】
▼プロフ背景
●10万GOLD以上達成+1～3位
└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
└通常版プロフ背景
▼「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
▼「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└「公式ライバーになろう」ページにて、グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage3】
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月16日（日）～11月22日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次の「21LIVEの顔」はあなたかも！？／
上位ランクインで21LIVE公式Webサイトモデル出演のチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月16日（日）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』が開催されます。
本イベントは、男性・女性・総合の3部門で開催！
総合ランキング上位8位に入賞すると、21LIVE公式Webサイトで画像・動画モデルとして掲載されます。
さらに、男性部門・女性部門の各ランキングで1位に輝いたライバーは、21LIVE提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでのピックアップ掲載＆バナー出演の特典も！
あなたの魅力を全国に発信するチャンスです。
ランキング上位を目指して、21LIVE公式モデルの座を手に入れましょう！
＜プライズ詳細＞
▼21公式モデル
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage2】
▼プロフ背景
●10万GOLD以上達成+1～3位
└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
└通常版プロフ背景
▼「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
▼「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└「公式ライバーになろう」ページにて、グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage3】
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月16日（日）～11月22日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333676&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ