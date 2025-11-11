【来場登録開始！】西日本最大級*！2025年12月開催 AI・DX・経営課題解決のための総合展@インテックス大阪

来場登録開始！

エバーリッジ株式会社

西日本最大級* DX実現のための総合展

DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)



新時代の経営課題解決のための総合展

ビジネスイノベーション Japan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)



AIによるビジネス変革・業務効率化を加速

AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)

12月17日(水)～19日(金)＠インテックス大阪



人材不足、業務効率化、コスト削減、顧客対応の遅れ--

日々の業務でこうした課題を感じていませんか？



本展示会では、DXやAI活用による解決策の最新事例が一堂に集結。

人事・労務、経理・財務、営業、マーケティングから働き方改革まで、

あらゆる部門の課題に対応したソリューションを効率的に比較検討いただけます。

すでにDX化を進めている方も、さらなる改善のヒントが見つかるはずです。

西日本最大級*のビジネス変革の場へ、ぜひご来場ください！



まずは、特典多数の来場登録から！

ご予約ではないため、まだご予定が分からない方もお気軽にご登録ください。

業界トップ企業による豪華特別講演を一部紹介

部署別ネットワーキングイベント ～Bizcrewトークラウンジ～

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka特別講演一覧はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-osaka

部署別の交流会を開催！ 参加費無料（事前登録制）

2025.12.17（水）～2025.12.19（金）

インテックス大阪内 特設会場

詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/networking/dx-osaka)

大好評！お友達紹介キャンペーン実施中

Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！

詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2025-win-osaka-dxbijai)

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2025 冬 大阪

【構成展】

人事・労務 DX EXPO 経理・財務 DX EXPO

法務 DX EXPO マーケティング DX EXPO

営業 DX EXPO 業務改革 DX EXPO



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka



ビジネスイノベーションJapan 2025 冬 大阪

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 Week

人材育成・採用支援 EXPO

ウェルビーイング EXPO



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka



AI World 2025 冬 大阪



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka



会 期：2025年12月17日(水)～12月19日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪(1・2号館)

主 催：

DX 総合EXPO 実行委員会／

ビジネスイノベーション Japan／

AI World 実行委員会

後 援：

（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

---------------------------------------------------------------------------

＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。