【来場登録開始！】西日本最大級*！2025年12月開催 AI・DX・経営課題解決のための総合展@インテックス大阪

エバーリッジ株式会社


西日本最大級* DX実現のための総合展
DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

新時代の経営課題解決のための総合展
ビジネスイノベーション Japan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)

AIによるビジネス変革・業務効率化を加速


AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)



12月17日(水)～19日(金)＠インテックス大阪

人材不足、業務効率化、コスト削減、顧客対応の遅れ--
日々の業務でこうした課題を感じていませんか？

本展示会では、DXやAI活用による解決策の最新事例が一堂に集結。
人事・労務、経理・財務、営業、マーケティングから働き方改革まで、
あらゆる部門の課題に対応したソリューションを効率的に比較検討いただけます。
すでにDX化を進めている方も、さらなる改善のヒントが見つかるはずです。
西日本最大級*のビジネス変革の場へ、ぜひご来場ください！

ご予約ではないため、まだご予定が分からない方もお気軽にご登録ください。


https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka

業界トップ企業による豪華特別講演を一部紹介









https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-osaka

部署別ネットワーキングイベント ～Bizcrewトークラウンジ～

部署別の交流会を開催！ 参加費無料（事前登録制）
2025.12.17（水）～2025.12.19（金）


インテックス大阪内 特設会場
インテックス大阪内 特設会場




大好評！お友達紹介キャンペーン実施中

Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！


詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2025-win-osaka-dxbijai)



---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2025 冬 大阪
【構成展】 　
人事・労務 DX EXPO 　　 経理・財務 DX EXPO
法務 DX EXPO 　　　マーケティング DX EXPO
営業 DX EXPO 　　　　　 業務改革 DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

ビジネスイノベーションJapan 2025 冬 大阪
【構成展】
経営支援 EXPO　　　　　　働き方改革 Week
人材育成・採用支援 EXPO　


ウェルビーイング EXPO 　　　 　

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka

AI World 2025 冬 大阪

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka

会　期：2025年12月17日(水)～12月19日(金) 10時～17時　
会　場：インテックス大阪(1・2号館)
主　催：


DX 総合EXPO 実行委員会／


ビジネスイノベーション Japan／


AI World 実行委員会
後　援：


（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
---------------------------------------------------------------------------
＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。