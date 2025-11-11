【11/23（日）】ボジョレー・ヌーヴォー解禁を祝う一夜。農園リゾートTHE FARMでワイン4種飲み比べ＆JAZZ生演奏「WINE JAZZ NIGHT 2025」開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）は、

農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）にて、2025年11月23日（日）に没入型ナイトイベント「THE FARM IMMERSIVE NIGHT vol.3 ～WINE JAZZ NIGHT 2025～」を開催いたします。



ボジョレー・ヌーヴォーの解禁に合わせ、今年はワインと音楽、光の演出を組み合わせた“大人のための没入体験”をテーマに実施。

ボジョレー2種、国産新酒2種の飲み比べに加え、JAZZ生演奏とスカイランタンの幻想的な夜空が織りなす、一夜限りのワインナイトをお楽しみいただけます。

【THE FARM IMMERSIVE NIGHT vol.3 ～WINE JAZZ NIGHT 2025～】の詳細はこちら

https://www.thefarm.jp/topics/25013/

●ボジョレー解禁の季節。THE FARMが贈る特別なワインの夜

THE FARMは年間約33万人が訪れる「農園リゾート」として、これまでも“自然と人、食と暮らしを結びつける”体験を通じて、心地よいひとときを提案してきました。

今回の「WINE JAZZ NIGHT 2025」は、その理念を“夜の時間”へと広げたTHE FARMならではの没入型イベントです。

自然の音に耳を傾けながらワインを味わい、夜風や木々の香りに包まれながら音楽に浸る--。

農園リゾートならではの開放的な空気の中で、日常を少し離れた“特別な夜”をお楽しみいただけます。

ボジョレー解禁の季節に、自然・音楽・光が織りなすひとときをTHE FARMでお過ごしください。

■ボジョレー＆国産新酒の4種飲み比べ。ワイン・ラインナップ

最初の一杯はフランスから、次の一杯は日本へ--

“生まれたて”だけを集めた飲み比べ。今年は〈ボジョレー〉と〈サントリー「FROM FARM」〉の二本立て。香りの階段を上るように味わうセレクションです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20935/table/117_1_372e440c407ef1b43c60cd0c052a4b43.jpg?v=202511111029 ]

※提供銘柄は予告なく同等品に変更となる場合があります。

●地元ブルワリー「伊能忠次郎商店」とのコラボ。ワインに寄り添う、香取生まれのチーズ

また、当日は地元・香取市のブルワリー「伊能忠次郎商店」協力による、チーズを使用した軽食の提供も予定しています。

香取の豊かな風土で生まれたチーズは、ボジョレーや国産新酒との相性も抜群。

グラスを片手にワインとともに地元の味覚を楽しめるのも、このイベントならではの魅力です。

地域の生産者とのつながりを大切にしながら、“食を通して土地を味わう時間”をゆっくりとご堪能ください。

●光に包まれる没入感。夜空に舞うスカイランタン

夜が静けさを帯びるころ、無数のスカイランタンがゆっくりと夜空へ舞い上がります。

手から離れた小さな灯りが、グランピングの夜空をやわらかく照らし出し、幻想的な光景を描きます。

その瞬間は写真にも記憶にも残る、特別な一夜を演出します。

●DJが温度を上げ、JAZZが包む--夜に合う二層構成

開場後はDJが心地よいビートで会場の温度をゆるやかに上げ、グラスを片手に会話を楽しむ穏やかな時間が流れます。

夜が深まるにつれて照明が落ち、ステージにはJAZZバンドが登場。

生演奏の音色が森の夜気と混ざり合い、会場全体を包み込みます。

それぞれのサウンドが時間の流れとともに重なり合う、まさに“大人のための音の設計”。

自然の中でしか味わえないライブ感と余韻を、五感でお楽しみいただけます。

■出演アーティスト

DJ ryuchang：18歳でDJに。千葉／都内の現場を駆ける、成田「GYPSY」店長DJ

DJ ryuchang

幼少期からダンス、スケートボードなどのストリートカルチャーに囲まれて育ち、18歳からDJ活動を開始。

千葉、都内各地のナイトクラブに多数出演した経験を持ち、イベントのオーガナイズ等も務めている。現在は成田駅前にあるPIZZA BAR 【GYPSY】の店長を務めながらDJを続けており、日々音楽で人々を魅了し続けている。



【OFFICIAL SNS】

https://www.instagram.com/ryuchang_369/

SEEYAH fr. O.H.C：イベントも仕掛ける千葉発サウンド--FoundationからBrandnewまで、ダブプレートで魅せる

SEEYAH fr. O.H.C

2004年に結成され現在のメンバーに至る。

地元千葉から精力的に活動しイベント主催も手掛ける。観客を盛り上げるGood Vibes な『MC』と古き良きFoundation Tuneから最新のBrandnew Tuneまで幅広い選曲で魅了する『Selector』からなるサウンドクルー！また国内、世界中のアーティストとリンクし、レゲエ特有のオリジナルダブプレートも多く所有する。本場Jamaicaに何度も修行に行き、Reggae、Dancehall を伝えているSoundである！

【OFFICIAL SNS】

https://www.instagram.com/seeyah_ohc/?igsh=MW9pc3A0djM2eHk3#

YAP’S（JAZZ Band）：千葉香取・鹿行・成田中心活動中のjazzをこよなく愛するメンバーによるクインテット

YAP’S（JAZZ Band）

東関東発 5人のサウンドストーリーテラー。このクインテットが織りなすのは スタンダードに息づくジャズの"本能"。普段は穏やかだが 楽器を手にすれば一転！ステージでは熱くクールに、そして自由にスウィングする"静"と"動"を自在に操る大人のジャズバンド。

THE FARM IMMERSIVE NIGHT vol.3 ～WINE JAZZ NIGHT 2025～

■宿泊で参加

ご宿泊で参加を希望の方は、11/23（日）の各プランからご予約ください。

※ご宿泊のお客様で、参加をご希望の方には、後ほどチケットのご案内を差し上げます。

【ご予約はこちら】

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00054752(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00054752)

■日帰りで参加（温泉（おふろcafeかりんの湯）入浴付き）

１.スカイランタン付き日帰り飲み放題チケット(温泉入浴付き)

料金：\5,000(税込)

内容：

・スカイランタン付き日帰り飲み放題チケット(温泉入浴付き)

・ボジョレーヌーボー2種類、国産ワイン新酒2種類飲み放題

・JAZZ BANDの生演奏

・DJ ・かりんの湯入浴チケット(フルリータイム)

・スカイランタン1つ

※雨天・強風中止時は、返金させていただきます



２.日帰り飲み放題チケット(温泉入浴付き)

料金：\2,500(税込)

内容：

・日帰り飲み放題チケット(温泉入浴付き)

・ボジョレーヌーボー2種類、国産ワイン新酒2種類飲み放題

・JAZZ BANDの生演奏

・DJ ・かりんの湯入浴チケット(フルリータイム)

【日帰りチケットのご購入はこちら】

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00054527(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00054527)

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

https://www.thefarm.jp/

■かけわ株式会社（Brewery伊能忠次郎商店）

本社 ：千葉県香取市堀之内2298番地

レストラン、ビール/チーズ工場所在地：千葉県香取市佐原イ1894-3

代表 ：高木 俊雄

事業 ：マルシェ・通信販売事業、農・畜産品を用いたビール・チーズ事業、香取市魅力発信事業、Brewery伊能忠次郎商店の運営

https://kakewa.work/

協賛企業様

■株式会社ローソンファーム千葉

生産者の顔が見える農場として全国17ヶ所を展開しているローソンファームの中で2010年にローソンファーム第一号として千葉県香取市に設立された農場。土壌や生育の管理にこだわり、さつまいも、人参、大根の生産。収穫した野菜はローソン（関東及び甲信越の一部）、ストア100（関東圏内）に供給すると共に、サラダや惣菜の原材料にも活用。「農業にもカルチャーを。」をコンセプトにした、農業とのかかわりを楽しむきっかけづくりを目指すFARVESTも展開中。

本社 ：千葉県香取市福田500-10

代表取締役社長：篠塚 利彦

設立日：2010年6月8日

事業 ：農産物生産、加工、調達卸販売、イベント運営

https://lawsonfarmchiba.com/

https://farvest.jp/

