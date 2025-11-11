【和歌山県に再上陸】毎回行列必須！代官山Candyapple 本格りんご飴を11/19～11/25 近鉄百貨店和歌山店で期間限定販売!!

株式会社MARU▶︎公式サイトhttps://candy-apple.shop/ ▶︎公式Instagram https://www.instagram.com/candy_apple_official?igsh=MWw5dThjOTJsbDgycQ==

■開催場所情報

和歌山県：近鉄百貨店和歌山店

期間：11月19日~11月25日

所在地：〒640-8342 和歌山県和歌山市友田町５丁目１８ 地下１階

営業時間：10:00～19:00

“伝統×革新”のりんご飴体験を、もっと身近に。



ブランドが掲げる「本格派りんご飴を日本の文化へ」という想いのもと、四季折々の果物の美味しさを最大限に引き出す“新しいりんご飴体験”を全国へと広げています。

屋台スイーツの懐かしさに、現代の感性と技術をかけ合わせた“令和生まれのスイーツ”として、SNSやメディアでも注目される存在にとなっております。今回の近鉄百貨店和歌山店では毎年大行列必須となっており、売り切れ次第販売終了となります。



■ りんご飴＝懐かしい、から “美味しい” へ。

代官山Candyappleでは、毎月その時期に最も美味しいブランド林檎を全国から厳選。

林檎の「硬さ」「甘さ」「酸味」「香り」「果汁」に応じて、飴の厚みや温度を細かく調整しています。

飴はパリッと繊細に、林檎はジューシーでみずみずしく。

一口かじれば、果汁が広がり、林檎本来の爽やかな酸味と香りが飴と絶妙に溶け合います。

見た目にも美しく、持ち歩きやすいサイズ感と軽やかな食感で、スイーツとしての新しい価値を提案。

SNS世代の若者やスイーツファンだけでなく、最近では「子どもが買ってきたのを食べてハマった」という30代ファミリー層の口コミも急増中。

“見た目だけじゃない本物の味”が、世代を超えて広がっています。



"代官山Candy apple"各店舗情報はHPをご覧ください。

※営業時間についてはプレスリリース配信時の情報となり、随時変更となる場合がございます。また、りんごが売り切れ次第、通常より早く営業終了する場合がございますので予めご了承ください。

オンライン店舗

【問い合わせ先】

TEL：03-6416-5455

