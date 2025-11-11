ハヤサカサイクル イオンタウン仙台八乙女店が自転車・特定小型原付専門店としてパワーアップして11月16日（日）GRAND OPEN！スポーツサイクルから電動アシスト自転車まで幅広くラインナップ!!

株式会社早坂サイクル商会

株式会社早坂サイクル商会（本社：宮城県仙台市、代表取締役：早坂 武）は、このたび「ハヤサカサイクル 泉バイパスANNEX」の移転に伴い、自転車及び特定小型原付部門を当初の所在地 ハヤサカサイクル 泉バイパス店 近くイオンタウン八乙女敷地内に「ハヤサカサイクル イオンタウン仙台八乙女店」として専門店化し、2025年11月16日（日）にグランドオープンいたします。

※店舗画像はオープン準備中のものとなります。

新店舗では、通勤・通学から本格的なスポーツ走行まで対応する充実の自転車ラインナップに加え、特定小型原付も取り扱いし、万全のアフターサービス体制を整え、これまで泉バイパスANNEXをご利用いただいていたお客様のご契約内容やサービスもそのまま引き継ぎ、地域のお客様に安心安全で豊かなサイクルライフを提供してまいります。

■自転車専門店として充実のラインナップをご用意！

株式会社早坂サイクル商会は、自転車及び特定小型原付部門を「ハヤサカサイクル イオンタウン仙台八乙女店」に移転し、新たにグランドオープンいたします。

これまで泉バイパスANNEXをご利用いただいていた自転車ユーザー様には、既存のご契約内容やサービス提供などをそのまま引き継ぎ運営いたしますので、今後も安心してご利用いただけます。

長年ご愛顧いただいているお客様はもちろん、これから自転車にご関心をお持ちいただく方々にも、安心してご来店いただける体制を整えております。

イオンタウン仙台八乙女店では、幅広い種類の自転車を取り揃え、お客様の多様なご要望にお応えします。

■お子様向け自転車

安全性と楽しさを兼ね備えたキックバイクやキッズサイクルを成長段階に合わせて選べる豊富なモデルでご提案しています。

■シティーサイクル

通勤や通学、実用的な普段の買い物やちょっとしたお出かけにも便利でお洒落な自転車もラインナップ。快適な乗り心地と使い勝手の良さをご提案しています。

■スポーツサイクル

レジャー、フィットネス、サイクリングで健康の維持、また、ロングライドやレースなどに適したモデルまで、さまざまな用途に対応できる充実のラインナップをご用意しております。

■電動アシスト自転車

長距離や坂道も楽に走行できるため、通勤・通学の負担を軽減するモデルやスポーツモデルなど多数ご用意しております。国内外から多種多様なモデルを取り揃え、お客様のアクティブなライフスタイルをサポートします。

■特定小型原付(電動サイクル)

16才以上の方であれば、免許不要でヘルメットを被らなくても走行可能な電動サイクルを取り扱いしております。最高時速20Km/ｈで車道走行可能なモードと最高時速6ｋｍ/ｈで歩道を走行可能な２つのモード切り替え機能が搭載されており、簡単なアクセル操作で疲れ知らずの走行ができます。免許を返納された方にも人気があり、スタイリッシュなデザインで老若男女問わずオススメできる新時代のモビリティです。試乗車もご用意しておりますので、実際に乗ってその快適さや操作性を体感していただくことが可能です。

■安心のトータルサポート

販売だけでなく、豊富な知識を持つスタッフがお客様お一人おひとりに合わせたサービスを提供します。購入前のご相談から納車時のサポート、購入後のメンテナンスやカスタマイズ提案まで、きめ細やかに対応いたします。

関連用品や各種アクセサリーも豊富にラインナップし、自転車損害賠償保険や盗難保険、自転車専用レッカーサービス、ガラスコーティングまでを含めたトータルサポート体制により、お客様が末永く安心してサイクルライフを楽しめるよう努めてまいります。

■地域に根ざした専門店として

従来からの信頼と実績をさらに強化し、地域に根ざした店舗として一層のサービス向上を目指してまいります。自転車の販売や整備はもちろん、アフターサービスも充実させ、「買う前も、買う時も、買った後も」安心して任せていただける自転車専門店として、地域のお客様に安心安全で豊かなサイクルライフをお届けして参ります。

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129948/table/21_1_893f04a009a6073811d38e60ce2daeb7.jpg?v=202511111028 ]