AI開発者CEOが語る！「AI活用の盲点。戦略・企画活用時のポイント」無料オンラインセミナー開催

Umee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇）は、企業におけるAI戦略の成功を支援するため、代表取締役CEOの新納 弘崇が登壇する無料オンラインセミナー「AI活用の盲点。戦略活用時のポイントをAI開発者CEOが語る」を、2025年11月12日（水）17:00より開催いたします。

本セミナーでは、AIの企画・導入に関わる方を対象に、生成AIの限界とリスク、そして事業成長に繋がるAIの具体的な活用戦略について、AI開発の最前線を知るCEOが実践的な視点から解説します。

セミナー開催の背景と目的

近年、企業でのAI導入、特に生成AIの活用が急速に進む一方で、「導入してみたものの効果が出ない」「利用におけるリスクが不明確」といった課題も顕在化しています。

Umee Technologies株式会社は、会話分析AI インサイトアナリシス(TM)「Front Agent」の開発企業として、AIを真に企業の競争力向上に繋げるためには、技術の過信を避け、AI利用の前提となる知識や潜在的なリスクを正しく理解することが不可欠であると考えます。

本セミナーは、AIの企画・戦略を担う参加者に対し、最新のトレンド情報に加えて、「AIに任せる際に考えなければないこと」「領域特化型AIの強み」といった、戦略的な意思決定に必要な知識を提供することを目的としています。

参加者が得られる具体的なメリット

AI活用の「盲点」を理解できる

生成AIが万能ではないことを理解し、誤った利用による戦略的判断などのリスクを未然に防ぐための注意点を習得できます。

戦略的な企画立案が可能になる

AIの基本的な知識と最新の動向を整理することで、自社の課題解決に最も適したAI戦略を策定するための視点が得られます。

事業に直結するAI戦略を学べる

領域特化型AIの具体的な事例を通じて、自社のコア事業の生産性向上や、競合との差別化に繋がる具体的なソリューション導入のヒントを得ることができます。

セミナー概要

セミナー名：AI活用の盲点。戦略活用時のポイントをAI開発者CEOが語る

開催日時：2025年11月12日（水） 17:00～18:00

開催形式：オンライン（Teamsウェビナー）

参加費：無料

対象者：AIを企画・戦略に役立てたい方、DX推進部などAI技術に興味のある方

申込URL：https://frontagent.umeecorp.com/seminar/20251112

申込期限：2025年11月12日（水）17:00

プログラム内容

セッション1： AIとは何か？AIの基本的知識の確認と最近の動向

セッション2： 生成AIの注意点。生成AIにまかせていいこと・わるいこと

セッション3： 領域特化のAIの強みとは？

質疑応答： 参加者からのご質問にお答えします

登壇者プロフィール

新納 弘崇（にいろ ひろたか）

東京大学で神経接続義手を研究後、ヤマハ（株）にて事業開発、人材育成を兼務し、社長賞3回受賞。その後、VRスタートアップでシリコンバレー進出、事業売却を経験。2019年5月に国立大学法人電気通信大学認定スタートアップ Umee Technologies株式会社を設立し、組織に進化をもたらす話術AI「Front Agent」を開発している。

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代を作る」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。