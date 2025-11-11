60円/枚　着圧ソックス JKソックス 靴下　卸売　中国着圧ソックス工場　縫製工場　11月11日 新規取引募集開始

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに自社製裏起毛パンツ、裏起毛キャミソール卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 在庫あり 名入れ印刷可 ネームタグ縫い付け対応

JKソックス 靴下 中国着圧ソックス 11月11日 新規取引募集開始

足首に行くほど圧を強くし血流をサポート 通気性が良くムレにくいちょうど良い履き心地 強すぎない引き締め感

着圧スイーブ 弾性スリーブ コンプレッションソックス コンプレッション

着圧 加圧 弱圧 きつくない ストレッチ素材で苦しくないJKソックス 女性用のスカート下げ（JKソックス）です。ベルベット素材の黒色の膝上ソックス、長ソックス、ミドルソックス、ショートソックス、レッグス、タイツなど様々な長さのものがあります黒色のベロア素材の薄手の中丈くつした女性用ソックス JKソックス膝上ソックス弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com

担当：ハン

LINEのID：yiwuyuuto

E-mail: info@yuuto-japan.com