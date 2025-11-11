¡ÈÁÇÄ¾¤µ¡¦¼«Á³ÂÎ¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒbUNKIten¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó**¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Îー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡×**¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌ´¤òÄÉ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë·ÝÇ½¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢SNS¼çÆ³¤Î²áÅÙ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーºî¤ê¡¦Ïª½Ð¶¥Áè¤¬¿Ê¤ß¡¢ËÜÍè¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤¬³èÌö¤·¤Å¤é¤¤´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
bUNKIten¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÌµÍý¤Ë¥¥ã¥é¤òºî¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤é¤·¤µ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤ë¿·¤·¤¤°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Îー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤Ï
¡ÖÀ¶·é´¶¡¦¼«Á³ÂÎ¡¦ÁÇÄ¾¤µ¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²áÅÙ¤Ê±é½Ð¤äÃ»´üÅª¤Ê¥Ð¥º¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÄ¹
¼«Á³ÂÎ¤òÂº½Å¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×
ÌµÍý¤Ê¥¥ã¥éÉÕ¤±¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à
¥À¥ó¥¹¡¦²Î¾§¡¦SNS¡¦¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¤È·ÑÂ³À¤òÍ¥Àè¤·¤¿±¿±ÄÂÎÀ©
¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢Ä¹¤¯³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÄÉµá¤·¡¢
¥Ô¥å¥¢·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÇØ·Ê¡§¼«Á³ÂÎ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´õ¾¯²½¤È»Ô¾ì¥Ëー¥º
SNS»þÂå¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ºÌÜÅª¤Î»É·ãÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢
¼«Á³ÂÎ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤·¤ß¡×¡ÖÁÇÄ¾¤µ¡×¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤·¤ä¤¹¤¤¼«Á³ÂÎ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤Ï¤à¤·¤í¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Îー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢
**¡ÈËÜ¿Í¤é¤·¤µ ¡ß ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë³èÆ°¡É**¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
bUNKIten¤ÎÍýÇ°¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¿·¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¹½ÁÛ
bUNKIten¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢
¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¡¦¶µ°é¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤äFUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
YANAGIMAN»á¤ò¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¼ã¼ê°éÀ®ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Îー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢
ºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¡¿Àµ¤·¤¤°éÀ®¡¿Ä¹´ü¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
- Âè1´üÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ø³«
- SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß
- ¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿´ë²è¤Î¼Â»Ü
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à
- ³¤³°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï
- AIÊ¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®»Ù±ç
¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¡¢
Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒbUNKIten¡Ê¥Ö¥ó¥¥Æ¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ1ÃúÌÜ5-11 ÇÈÅÄÌî¥Ó¥ë401¹æ¼¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¿¥ì¥ó¥ÈÈ¯·¡¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¡¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦À©ºî
Ã´Åö¡§º£°æ¡¡·îºÚ