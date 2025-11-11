ビズメイツ、アンコールタイガーFC監督・安永聡太郎氏とスポンサー契約を締結

2025年11月11日

ビジネス特化型オンライン英会話サービス「Bizmates（ビズメイツ）」を提供するビズメイツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木伸明、以下「当社」）は、カンボジア・シェムリアップを拠点に活動するプロサッカークラブ「アンコールタイガーFC」の監督であり、元Jリーガーとしても知られる安永聡太郎氏とスポンサー契約を締結しました。

本取り組みは、ビズメイツのミッションである「もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために」を体現するものであり、海外という異文化環境で挑戦を続けるリーダーを「学びの力」で支える新しい試みです。

当社は、安永氏の英語コミュニケーション力向上を中心に、継続的な学びの支援を行ってまいります。

提供内容は、オンライン英会話レッスン「Bizmates（ビズメイツ）」、専属日本人コンサルタントによる英語コーチングサービス「Bizmates Coaching（ビズメイツコーチング）」、スキマ時間で学べる英語学習アプリ「Bizmates App（ビズメイツアップ）」を組み合わせたプログラムで、異文化環境でのマネジメントやチーム運営に必要な英語コミュニケーション力の向上をサポートしています。

特にオンラインレッスンでは、受講生一人ひとりの課題に合わせて内容を設計できるフリーカスタマイズ型「アシストレッスン」を活用。チーム指導・選手面談・スタッフ連携など、監督業に必要な実践的な英語表現やコミュニケーションスキルの向上を支援しています。

当社は今後も、スポーツをはじめ、あらゆる分野で世界に挑戦するプロフェッショナルを支援し、グローバルに活躍できる人材の育成に取り組んでいきます。

■ビズメイツ株式会社 代表取締役社長 鈴木 伸明 コメント

「安永さんの挑戦は、”学びが挑戦を支え、挑戦が成長を生む”という私たちの理念そのものです。

異文化の中で人を導くことは容易ではありませんが、そこに挑む安永さんをBizmatesのサービスを通じて支援できることを光栄に思います。今後も、世界へ挑戦する人を応援していきます。」

■アンコールタイガーFC監督 安永 聡太郎 氏 コメント

「海外での挑戦は、毎日が学びの連続です。言葉も文化も違う環境でチームをまとめる難しさを日々感じていますが、

ビズメイツのサポートで『現場で使える英語』を学べていることが大きな支えになっています。

このような形でチャレンジを応援していただき感謝しています。

これからもチームとともに成長し、挑戦を続けていきますので、応援よろしくお願いします。」

尚、本契約にあたり、当社取締役・伊藤日加と安永氏の特別対談をYouTubeにて公開中。

異文化の中で挑戦を続けるリーダーとしてのリアルな想いなど、「学びと挑戦」について語っていただいています。

▶「英語力ほぼゼロから始まった挑戦。49歳のサッカー監督がカンボジアで奮闘中」

【安永聡太郎氏 略歴】 X @yasunagasotato / Instagram @sotaroyasunaga

1976年生まれ、山口県出身。

横浜マリノス（現・横浜F・マリノス）でプロキャリアをスタートし、清水エスパルス、柏レイソルなど複数クラブでプレー。

1997年には日本人として初めてスペインリーグに移籍し、海外での挑戦を経験。

現役引退後は指導者に転身し、脳性麻痺7人制サッカー日本代表監督、SC相模原監督を歴任。

2025年7月より、カンボジア・シェムリアップを拠点とするアンコールタイガーFC監督としてチームを率いる。

【アンコールタイガーFCについて】 angkor-tiger.com

2013年創設、カンボジア・プレミアリーグ所属のプロサッカークラブ。

拠点は世界遺産 アンコールワット の街・シェムリアップ。

「カンボジアの夢と希望と勇気の象徴として、国民の生活に欠かせない心の潤いとなる」というミッションのもと、“アジア人の強みを活かし、ASEAN No.1クラブを目指す”というビジョンを掲げています。

日本人オーナーのもと、若手選手の育成・地域貢献・国際交流を推進する“日本‐カンボジア”の架け橋としても注目されています。

■ビズメイツ株式会社について www.bizmates.co.jp

当社は2012年の創業以来、「もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために」をミッションに掲げ、語学事業と人材事業を通じて、人と企業のグローバル化を支援し、その成長を加速させるソリューションを提供しています。

語学事業では、ビジネス特化型オンライン英会話サービス「Bizmates（ビズメイツ）」およびビジネス特化型オンライン日本語学習サービス「Zipan（ジパン）」を展開。人材事業では、グローバル人材と日本企業をつなぐ人材紹介サービス「G Talent（ジータレント）」、およびグローバル人材の日本での転職支援プラットフォーム「GitTap（ギットタップ）」を運営しています。

2023年3月に東京証券取引所グロース市場に上場（証券コード：9345）。

「人と企業が成長しあう多様性のある豊かな社会の実現」をパーパスに、テクノロジーを駆使しイノベーションを生み出すテックソリューションカンパニーとして、さらなる価値創造に挑戦し続けます。