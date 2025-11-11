Ergotron、LX Proモニターアームを日本で発売

東京、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 人間工学に基づくワークスペースソリューションのグローバルリーダーであるErgotronは、本日「LX Proモニターアーム」を日本国内で発売開始したと発表しました。この最新世代モデルは、進化するワークスペース技術およびハイブリッドオフィス環境向けに特別に設計されています。同製品は、カスタマイズ可能な人間工学設計を実現する柔軟な構成、スムーズな取り付け、そして長期的な耐久性を備えており、日本が柔軟な働き方を取り入れる中で、ウェルビーイングと生産性の両立を最適化する理想的なソリューションとなります。米国での先行発売に続き、LX ProはすでにPC World誌により「最優秀モニターアーム（Best Monitor Arm）」として評価されています。

日本における柔軟な働き方の推進

Nikkei Asiaによると、現在日本の労働者の61%が自らの勤務環境をハイブリッド型と回答しており、これはアジアで2番目に高い割合です。日本がハイブリッドワークやフリーアドレス型オフィスモデルへの移行を先導する中、企業や従業員には、ウェルビーイングと生産性を最適化できる柔軟なツールが求められています。このニーズに応えるために、LX Proは企業および在宅ユーザーが、人間工学に基づいたパーソナライズされたセットアップを構築し、さまざまなワークフローや働き方にシームレスに適応できるよう支援します。

Ergotron Japan カントリーマネージャーの山下 正司は次のように述べています。「日本は、働く場所や方法に関する世界的な基準を再定義する最前線に立っています。この変革を支援するため、LX Proは日本の多くの働く人々が、フリーアドレスオフィスでも在宅環境でも、快適性と生産性を最大限に高めるワークスペースを自在にカスタマイズできるようにします。このような人間工学に基づく革新的なソリューションを、今まさに必要とされるこの時期に日本へお届けできることを大変嬉しく思います。」



比類のない汎用性とカスタマイズ性を実現するため、LX Proは様々なモニターサイズやディスプレイ構成に対応可能な調整機能を備え、複数の取り付けオプションを提供します。



業界をリードする耐久性、多用途性、人間工学設計

20年以上にわたる人間工学の専門知識と10年保証に支えられたErgotronのLX Proは、モジュール式でアップグレード可能なプラットフォームであり、現代のワークスペースに最適な将来を見据えたソリューションです。マットブラック色とホワイト色の展開による洗練されたタイムレスなデザインは、あらゆる環境に自然に溶け込み、さまざまなサイズや構成のモニターに対応できる比類のない汎用性を備えています。さらに、以下の特徴を備えています。

簡単なセットアップ

・取り外し可能なヘッドを採用した3ステップの素早い組み立て

・統合型ケーブルマネジメントカバー

・新搭載のテンションインジケーターによる迅速なセットアップとオフィス全体での効率的な展開

・新しい回転ストッパー機能により、壁やパーティションとの接触を防止

強化された人間工学設計

・業界トップクラスの70°から-15°までのチルト範囲により、姿勢を最適化するためのカスタマイズ可能なポジショニングを実現

・Constant Force™テクノロジーにより、滑らかで長期間安定した可動性を保証

Ergotronについて

Ergotronのミッションは、人の動きを促進し、生産性・健康・ウェルビーイングをあらゆる業種のワークスペースで向上させることです。同社は、ヘルスケアや教育、製造業からオフィス環境に至るまで、進化するニーズに対応した革新的で人間工学に基づくソリューションの開発に尽力しています。柔軟性と高品質を兼ね備えた製品を提供することで、現代の労働者のニーズに応え、より快適で持続可能かつ応答性の高いワークスペースを実現することを目指しています。

Ergotronはミネソタ州セントポールに本社を置き、北米、EMEA、アジア太平洋地域に事業拠点を展開しています。詳細については、www.ergotron.com/ja-jp をご覧ください。

