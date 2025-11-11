IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより、毎年人気のダウンハーネスがリニューアル＆新デザインが登場。寒い日も１枚着るだけでお散歩の準備が完了！
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のコスチュームウェアなどを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333963&id=bodyimage1】
■ 暖かなダウン風アウターとハーネスが一つになった毎年人気の防寒ハーネス
総裏仕様のあったかダウンとハーネスが一つになったIDOG人気のアイテムが今年も登場。
寒い日のお散歩は、防寒着を着せてからハーネスや首輪をつけたり…準備にも時間がかかってしまいがち。
iDogの【ダウンハーネス】は、そんなお散歩準備を簡単に！
背中開きのダウンジャケットにハーネスが組み合わさっているので、着用して金具にリードを通すだけで、すぐにおでかけができます。
ウェアの内側は、軽くて起毛した素材やボア素材の総裏仕様で暖かく仕上げました。
暖かなダウン風アウターとハーネスが一つになった防寒ハーネスが大切なパートナーの冬のお散歩を一層楽しくします。
そんなダウン風ハーネスが、もっと快適、もっと使いたい！を目指して、お客様の声を元にリニューアルしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333963&id=bodyimage2】
◎リニューアルポイント（1）
背中のファスナー部分はお尻のラインに沿うようにカーブをつけました。
フィット感が向上し、背中の裾や隙間から入る雨風を防ぎます。
◎リニューアルポイント（2）
毛ばさみ防止に面ファスナーを付けて、ファスナーの開閉をスムーズに。
着脱の途中で足が抜けてしまうことを防ぎ、着せやすさが向上。
被毛の巻き込みを防ぎ、着脱がより簡単になりました。
◎リニューアルポイント（3）
Dカンの種類を見直しました。
リードのフックを通しやすい形状を採用することで、リードの装着がしやすく、ベルトが固定され愛犬をコントロールしやすくなりました。
商品名：iDog SHIELD COAT ダウンハーネス
カラー：サンドネオン/パーシモン/フォレスト/ツートンサーモン/ツートンイエロー/ツートンレッド
素材：サンドネオン/パーシモン/フォレスト：表/ナイロン100％、裏/ポリエステル100％
ツートンサーモン/ツートンイエロー/ツートンレッド：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333963&id=bodyimage3】
■ ふんわり可愛いを詰め込んだデザインのダウンハーネス
可愛らしさとやわらかさ、暖かみのあるデザインの【iDog fleur（アイドッグ フルール）】シリーズの、総裏仕様のあったかダウンとハーネスが一つになった防寒ハーネスです。
ダウンハーネスの機能はそのままに、可愛いをふんだんに盛り込んだデザインに仕上げました。
袖回りにはフリルをつけ、前からの見た目も可愛らしく。
ハート、くま柄、花柄、イチゴ、リボンの5種類をご用意しました。
全てIDOG&ICATオリジナルのテキスタイルです。
ふんわり優しい色合いが、寒い日のお出かけやお散歩を華やかにします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333963&id=bodyimage1】
