１枚の写真から「オリジナル３Dフィギュア」を立体化！ 猫のフルカラー３Dフィギュアサービス『３Dねこフィギュア』提供開始
フルカラー３Dプリントサービスを手がける株式会社グラフィッククリエーション（所在地：長野県東御市、代表取締役会長 池田明）は、１枚の猫の写真からAI技術を活用して、フルカラー３Dフィギュアを制作する新サービス『３Dねこフィギュア』（https://www.gcc-3d.net/3d-neko-figure）の提供を2025年11月７日より開始しました。
愛猫の写真データをアップロードするだけで、世界に一匹だけの「オリジナル３Dフィギュア」を制作し、ご自宅までお届けするサービスです。
【猫のフルカラー３Dフィギュアサービス『３Dねこフィギュア』の概要】
『３Dねこフィギュア』は、お客様がお持ちの愛猫の写真をもとに、専用のフルカラー３Dプリンタで立体フィギュアを制作するサービスです。スマートフォンやデジタルカメラで撮影した写真をECサイトからアップロードするだけで、簡単にオーダーが完了します。
正面向きで、できるだけ全身が写っている、明るくピントの合った写真をご用意いただくことで、毛柄や表情などをより忠実に再現することができます。
●主な特長
・１枚の写真からオリジナルねこフィギュアを制作
特別な機材や3Dスキャンは不要。手元にあるお気に入りの写真１枚からオーダーできます。
・フルカラー３Dプリンタによるリアルな仕上がり
フルカラー造形に対応した３Dプリンタを使用し、毛並みや模様、目の色など、写真の雰囲気を大切に立体表現します。
・選べるサイズと価格帯
高さ約30mm程度のコンパクトなサイズから、存在感のある約150mmサイズまで、複数のサイズバリエーションを用意。価格は税込2,980円～90,000円の範囲で設定しており、用途やご予算に合わせて選択いただけます。30mm以下の極小サイズや150mm以上の特大サイズのカスタムオーダーも可能です。
・オンライン完結のオーダーフロー
商品ページからのご注文～写真アップロード～制作～発送まで、すべてオンラインで完結。国内全国（一部地域を除く）への発送に対応しています。
●注文～お届けまでの流れ
1. ECサイト「GCC3D」内『３Dねこフィギュア』ページから商品を選択・注文
2. 購入後、案内に従って猫の写真データをアップロード
3. 当社にて写真をもとにAIを活用して３Dデータを制作し、フルカラー３Dプリントを実施
4. 仕上がったフィギュアを検品・梱包のうえ、ご自宅へ発送
※写真の状態（暗すぎる、極端な逆光、被写体が小さすぎる等）によっては、制作が難しい場合があり、その際はご相談のうえキャンセルとさせていただく場合があります。
https://www.gcc-3d.net/3d-neko-figure
猫は家族の一員として、記念日のプレゼントや、ペットロスケアの一助となるグッズへのニーズが年々高まっています。本サービスを通じて、思い出の一瞬を立体として手元に残したいという飼い主の皆さまの声に応えていくとともに、今後は犬をはじめとした他のペット向けサービスへの展開も検討してまいります。
今後も、３Dプリント技術を活かした新たなサービスやキャンペーンを継続的に企画・提供することで、利用者の満足度向上に努めてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社グラフィッククリエーション
代表者：代表取締役会長 池田明
所在地：〒389-0512 長野県東御市加沢1333-3
TEL：0268-64-6500
FAX：0268-64-6501
URL：https://www.gcc-3d.net/
E-Mail：gcc3d_sales@mimaki.com
事業内容：インクジェットプリンタによる
・Tシャツ・パーカーなどのガーメントプリント事業
・樹脂・金属・パッケージ・ノベルティ等へのUVインクによる各種プリントサービス
・アパレルやテキスタイル向けの昇華プリントによるファブリック制作
・Mimaki製フルカラー3Dプリンタを用いたフルカラー3Dフィギュア・模型などの高精細3D造形サービス
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社グラフィッククリエーション
担当者：小野敏貴
TEL：03-6689-2864
FAX：03-5420-8678
E-Mail：gcc3d_sales@mimaki.com
