工務店の施工品質向上×コスト最適化を同時に実現！『家のちえ ビルダーインスペクション』 の提供開始
株式会社 家のちえ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：春山浩司）は、2025年11月11日より、全国の工務店様に向けて品質強化 X 集客力向上「家のちえ ビルダーインスペクション」の提供を開始いたします。
本サービスは、施工品質・管理に優れた工務店・トップビルダーの現場に精通した専門家による施工現場診断となります。現場の品質レベルについて客観的な評価レポートを作成し、現場改善による効率化、バリューエンジニアリング（VE）、そして新たな自社の強みへとつなげることを支援するサービスとなります。
※バリューエンジニアリングとは品質向上とコストダウンを同時に行い、費用対効果を最大限高める手法となります。
【サービス開発の背景】
住宅業界では、省エネ基準の適合義務化や4号特例の縮小など、制度改正への対応が急務となっています。その一方で、資材高騰や住宅着工の減少、人材不足など、経営を圧迫する課題も山積しています。例えば、工事監督が不足している状況で受注ばかりを追いかけてしまうと工務部は疲弊し、品質管理が疎かになりクレームや瑕疵リスクが高まります。さらには、人材が定着しないというリスクまで抱えることになります。
このような環境下で安定経営を実現するために優先すべきことは「省施工」「現場品質の平準化」「技術力向上」による技術部門の業務効率化です。現場でのムリ・ムダ・ムラを徹底的に排除することで、安定した品質とコストの最適化を実現し、顧客からの信頼も高めることができます。その結果として、集客力・受注力の向上につながります。
しかし実際には、明確な指針やベンチマークが得られにくく、どのように取り組みを進めればよいのか分からない工務店様も少なくありません。今回リリースするパッケージは、そのような課題を抱える工務店様に向けて、「現在の現場力」を見える化し、品質とコストの両面で改善を実現するための実践的な支援を提供いたします。
【インスペクションパッケージ サービス内容】
◆事前打ち合わせ（約2時間）
現状課題やインスペクションの目的、実施タイミング、目指すゴールなどを事前にヒアリングします。
◆施工現場のインスペクション（1日）
最低３～４物件 工程の進捗が異なる物件をご用意頂きインスペクションを実施します。現場の施工状況を確認し、第三者視点で施工品質を評価します。
◆レポート提出＋フィードバック面談（約2時間）
インスペクション結果をもとに課題整理・改善提案を行い、今後のアクションにつなげる打ち合わせを実施します。
◆料金
25万円（税別）※別途交通費、遠方の場合は宿泊費がかかる場合があります。
詳しくはホームページをご確認ください。
https://ienochie.com/builder/
【サービスの特徴】
◆品質の「見える化」
御社の現場品質を客観的に診断し、強みと課題を明確にすることで、今後の改善に役立つヒントとしてご活用頂きます。
◆標準化・効率化に向けた支援
仕様や施工のバラつきを見える化することで、業務の標準化や仕様の平準化に向けた改善点が見えてきます。結果として、クレームやメンテナンスコストの削減、そして現場のムダの解消につながります。
◆バリューエンジニアリングによるコスト最適化
材料費や人件費の高騰が続く中、これからの工務店経営では「コストを抑えつつ、品質を維持・向上させる工夫」が不可欠です。バリューエンジニアリングの視点を取り入れ、現場レベルで実践できるコスト削減のヒント（人件費・資材原価の見直しなど）をご提案します。「費用対効果」の最大化につながる実践的なアプローチをサポートします。
本サービスは、施工品質・管理に優れた工務店・トップビルダーの現場に精通した専門家による施工現場診断となります。現場の品質レベルについて客観的な評価レポートを作成し、現場改善による効率化、バリューエンジニアリング（VE）、そして新たな自社の強みへとつなげることを支援するサービスとなります。
※バリューエンジニアリングとは品質向上とコストダウンを同時に行い、費用対効果を最大限高める手法となります。
【サービス開発の背景】
住宅業界では、省エネ基準の適合義務化や4号特例の縮小など、制度改正への対応が急務となっています。その一方で、資材高騰や住宅着工の減少、人材不足など、経営を圧迫する課題も山積しています。例えば、工事監督が不足している状況で受注ばかりを追いかけてしまうと工務部は疲弊し、品質管理が疎かになりクレームや瑕疵リスクが高まります。さらには、人材が定着しないというリスクまで抱えることになります。
このような環境下で安定経営を実現するために優先すべきことは「省施工」「現場品質の平準化」「技術力向上」による技術部門の業務効率化です。現場でのムリ・ムダ・ムラを徹底的に排除することで、安定した品質とコストの最適化を実現し、顧客からの信頼も高めることができます。その結果として、集客力・受注力の向上につながります。
しかし実際には、明確な指針やベンチマークが得られにくく、どのように取り組みを進めればよいのか分からない工務店様も少なくありません。今回リリースするパッケージは、そのような課題を抱える工務店様に向けて、「現在の現場力」を見える化し、品質とコストの両面で改善を実現するための実践的な支援を提供いたします。
【インスペクションパッケージ サービス内容】
◆事前打ち合わせ（約2時間）
現状課題やインスペクションの目的、実施タイミング、目指すゴールなどを事前にヒアリングします。
◆施工現場のインスペクション（1日）
最低３～４物件 工程の進捗が異なる物件をご用意頂きインスペクションを実施します。現場の施工状況を確認し、第三者視点で施工品質を評価します。
◆レポート提出＋フィードバック面談（約2時間）
インスペクション結果をもとに課題整理・改善提案を行い、今後のアクションにつなげる打ち合わせを実施します。
◆料金
25万円（税別）※別途交通費、遠方の場合は宿泊費がかかる場合があります。
詳しくはホームページをご確認ください。
https://ienochie.com/builder/
【サービスの特徴】
◆品質の「見える化」
御社の現場品質を客観的に診断し、強みと課題を明確にすることで、今後の改善に役立つヒントとしてご活用頂きます。
◆標準化・効率化に向けた支援
仕様や施工のバラつきを見える化することで、業務の標準化や仕様の平準化に向けた改善点が見えてきます。結果として、クレームやメンテナンスコストの削減、そして現場のムダの解消につながります。
◆バリューエンジニアリングによるコスト最適化
材料費や人件費の高騰が続く中、これからの工務店経営では「コストを抑えつつ、品質を維持・向上させる工夫」が不可欠です。バリューエンジニアリングの視点を取り入れ、現場レベルで実践できるコスト削減のヒント（人件費・資材原価の見直しなど）をご提案します。「費用対効果」の最大化につながる実践的なアプローチをサポートします。