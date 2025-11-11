「データそのまま即日修理」の「スマホ修理王 中野サンモール店」が11月11日（火）ニューオープン
～スマートフォンの画面修理やバッテリー交換を、 データや設定をそのままに、即日対応いたします。～
株式会社フラッシュエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：原田 準一郎）は、2025年11月11日（火）、中野駅から徒歩2分、中野サンモール商店街に「スマホ修理王 中野サンモール店」をオープンいたします。
スマホ修理王は、これまで、多くの機種の修理にデータそのまま最短即日で対応し、新宿や渋谷、池袋、名古屋、大阪、福岡など、他の地域で多くのお客様のニーズにお応えしてきました。
また、「スマホ熱中症」「バッテリー膨張」「水没」といったトピックでテレビ取材を年間数十件いただくなどメディアから当社への注目度も高まり、それに伴い、お客様からの修理のご依頼件数も年々右肩上がりで増加しています。
上記を背景に、この度、お客様からご要望の声も多かった中野区に新規出店いたします。
年間5万件以上のiPhone・Android修理実績を誇るスマホ修理王は、中野サンモール店でも、スマホ・タブレット・ゲーム機などの即日修理に対応します。
対応するトラブルは、画面割れや液晶破損の修理、バッテリー交換をはじめ、充電コネクタの故障や水濡れ・水没による故障、電源が入らない症状、背面パネルの割れなど。
どのような内容でも、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
また、同店は、中野駅から徒歩2分の中野サンモール商店街の中にあるため、駅近くでのiPhone修理やAndroidスマホ修理を求めるお客様のニーズに、スピーディーにお応えします。
【スマホ修理王 中野サンモール店 店舗概要】
・名称 ：スマホ修理王 中野サンモール店
・所在地 ：〒164-0001 東京都中野区中野５丁目５９-６ ハタノビル 3階
・電話番号 ：03-5318-9231
・営業時間 ：11:00～20:00
・定休日 ：年中無休
・ＵＲＬ ：https://flash-agt.com/shoplist/shop-nakano/
・アクセス方法：中野駅より徒歩2分
【スマホ修理王 3つの特長】
１．業界のパイオニア
株式会社フラッシュエージェントは、総務省の登録修理業者であり、メーカーおよびキャリアショップを除く民間のスマホ修理業者としては、業界で最も長い歴史を持ち、2010年からスマートフォンの修理事業を行っています。
２．初期化不要、即日対応！
スマホ内のデータや設定はそのままに、即日修理を行います。
３．業界トップの幅広い修理ラインナップ
iPhone修理のみならず、Xperia修理、Galaxy修理、OPPO修理、AQUOS修理、Google Pixel修理といったアンドロイド端末の修理、iPad修理やSurface修理などのタブレット修理、ニンテンドーのSwitch修理、さらには、高度な基板修理や、誤って消去した画像やLINE等のアプリのデータ復旧にも対応します。
【スマホ修理王について】
フラッシュエージェントは、スマートフォンの国内への普及と共に高まるスピード修理へのニーズに応えるべく、2010年より、「データそのまま即日修理」をモットーに、「iPhone修理王」の屋号でスマートフォンの修理を始めました。その後、XperiaをはじめとするAndroid端末やガラケー、タブレット、Switch等のゲーム機にもその対象を広げ、屋号を「スマホ修理王」に変更し、民間修理業者として、メーカーやキャリアが提供する修理サポートとは異なるスマホの修理サービスを提供してまいりました。また、2018年3月には、総務省の登録修理業者制度に登録し、お客様に安心して修理をご依頼いただけるよう取り組んでいます。
【株式会社フラッシュエージェントの会社概要】
・名称 ：株式会社フラッシュエージェント
・所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田１丁目１１－６ 小暮ビル 3階
・電話番号：03-6416-1313
・ＵＲＬ ：https://flash-agt.com/
