エクサウィザーズ、AIドリブン経営による新しい働き方創出のため「Credo（行動指針）」を刷新

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、AIドリブン経営で新しい働き方を創出するため「Credo（行動指針）」の刷新を行いました。AIをとりまく事業環境は、大きな転換点を迎えようとしています。そうした中、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」というミッションの実現を目指し、組織自体を進化させ、人間の創造性とAIの能力を最適に組み合わせた新しい働き方を構築する必要があると考えました。新しいCredoのもと、真に社会課題を解決できる組織へと成長してまいります。

☑ 新しいCredoについて

Credoの刷新にあたり、「エクサウィザーズらしさとは何か」という根本的な問いから議論を始めました。社員へのインタビューと、これまで公開してきた記事や動画などを生成AIを用いて分析することで、過去から現在まで脈々と受け継がれてきたエクサウィザーズのDNAを徹底的に洗い出しました。

こうして、AIと人の共同作業により膨大なデータから共通する価値観を言語化していくことで、これまでのビジネスや一つ一つのプロジェクトや経験が物語のように紡がれていき、今回の新たなCredoに生まれ変わりました。

図：刷新したCredo

Credoの刷新にあたり、春田社長は「真にAI時代をリードするためには、組織自体も強く進化し結果を出していかなければなりません。そうした時に、みんなが夢中になって仕事に取り組むことで結果を出せる組織にしていきたいと考えました。それを実現していくために、できるだけ覚えやすくシンプルにまとめたものが今回のCredoです。社員一人ひとりがエクサウィザーズらしさとして新しいCredoを語れるように浸透させていきたい」と述べています。

＜社長メッセージ＞

Credo刷新にあたり、コーポレートサイトの社長メッセージを更新しました。

https://exawizards.com/aboutus/president_message/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/