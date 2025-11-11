地域特化型の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」、サービス開始より9周年で昨年の1.5倍となる登録会員数12万人を達成
～累計マッチング件数は23万件を突破！～
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する地域特化型の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」は、2025年10月31日（金）でサービス開始より9周年を迎えたとともに、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛の七拠点における登録会員数が昨年の1.5倍となる121,107人となりましたのでお知らせします。
■ジョブアンテナについて
ジョブアンテナは、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「地域特化型の求人マッチングサービス」として2016年より沖縄でサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。
2021年には初の地域展開となる北海道進出を実現し、北海道新聞社とともに道内企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ北海道」を開始しました。そして、2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛において各エリアの求人・転職メディア市場に参入し、地域に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」を立ち上げ提供しています。
≪各地域のジョブアンテナについて≫
ジョブアンテナ沖縄 ：https://www.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ北海道 ：https://hokkaido.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ福岡 ：https://fukuoka.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ熊本 ：https://kumamoto.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ京都 ：https://kyoto.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ鹿児島 ：https://kagoshima.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ愛媛 ：https://ehime.jobantenna.jp/
■会員数とマッチングの動向について
2016年のオープンから「ジョブアンテナ沖縄」は順調に会員数を伸長し、2019年8月には5,000人を達成しました。その後もオリジナル求人やハイレベル求人といった魅力的な求人を獲得することで2021年に1万人を超え、「ジョブアンテナ北海道」および「ジョブアンテナ福岡」の開設により2022年には3万人を突破しています。
その後は、2023年に「ジョブアンテナ熊本」および「ジョブアンテナ京都」のオープンにより5万人を達成し、2025年に「ジョブアンテナ鹿児島」を開設することで10万人を超え、「ジョブアンテナ愛媛」の開設により9月には11万人を突破しています。年間では、昨年は五拠点合計で82,702人であったのに対し、今年は七拠点合計で1.5倍となる121,107人となり、更なる成長を遂げました。なお、最初の1万人が登録するのには約4年間かかったのに対し、直近の1万人は約3ヶ月間で登録しており、拠点展開とともに成長スピードが加速しています。
また、サービスインからの累計マッチング件数*1は238,704件となりました。年間マッチング件数においても、昨年の件数が五拠点合計で51,430件であったのに対し、今年は七拠点合計で71,856件のマッチング創出に成功しました。現在「ジョブアンテナ」は、沖縄、北海道、福岡、熊本、京都、鹿児島、愛媛の七拠点に進出しており、今後の地域展開としては、富山および山形への進出を計画しています。引き続き地域の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディアとして、求職者が活躍できる場の紹介を着実に広げてまいります。
