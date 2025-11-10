【贅沢三昧♪時間無制限!!上にぎり寿司食べ放題!!】大人気企画再び！12/3迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にて『生帆立』やディナー限定での『いくら』などが堪能できる特別コースが登場！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

■一部ご提供メニューは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

ブッフェ料理以外にも、熱々蒸したてをご堪能いただける『飲茶』や、人気のネタを取り揃えた『にぎり寿司』などのオーダーメニューをご用意しております。

そしてこの度、2025年11月13日（木）～ 2025年12月3日（水）の期間限定にて、通常のネタとともに、特別ネタが堪能できる「極 上にぎり寿司コース」が登場いたします！

「極 上にぎり寿司コース」一部メニューのご紹介

「極 上にぎり寿司コース」では、まぐろなどの定番人気のネタに加え、上質なネタが仲間入り！

とろける濃厚な甘みを十分に堪能できる『生帆立』、ぷりぷりの食感でねっとり濃厚な甘みの『生海老』、ホロリとした食感で蟹の豊かな味わいが堪能できる『本ずわい蟹』、上質な脂の旨味とシャリが相性抜群！『トロサーモン』、プチっと濃厚！輝く海の宝石『いくら』。

どれも魅力的なラインナップとなっております。

■いくらはディナー限定でのご提供となります。

更に！とっても嬉しいドリンクバー付きで時間無制限！

是非この機会に、上にぎり寿司とともに充実の食べ放題をお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

期間限定：極 上にぎり寿司コース

=== コース内容 ===

・ブッフェ料理

・ドリンクバー

・オーダーメニュー：飲茶各種・にぎり寿司・グリル各種・上にぎり寿司（4種類）※ディナーは5種類

※いくらはディナー限定でのご提供となります。

※オーダーメニューの詳細、料金は各店異なりますので詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

=== 実施店舗 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務