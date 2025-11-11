無錫錫山金秋招商合作懇談会（Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium）、大きな手ごたえを得たと報告

無錫（中国）2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 2025年無錫錫山金秋招商合作懇談会（Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium）が11月8日、「錫山の無限の機会（Infinite Opportunities with Xishan）」をテーマに開催されました。今回のイベントには、世界中から200人を超えるビジネス・リーダー、学術専門家、機関の代表者が集まりました。シンポジウムでは、プロジェクトの調印、パートナーシップの発表、関連活動を通じて、錫山の好ましい投資環境と大きな成長の可能性を強調し、同地区の進行中の経済発展に新たな勢いを加えました。

9月に開始された無錫錫山金秋投資促進月間（Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion Month）は、投資促進イベント、業界交流、ビジネス・マッチメイキング・セッションを通じて新たな商業パートナーシップの確立につながり、地元経済全体の成長を継続的に刺激しています。

シンポジウムでは、先進的な製造、技術革新、外国投資、農業、金融などを含む91件の主要プロジェクトが調印されました。そのうち、高精度の10 MWユニットを年間1,000台生産できる風力タービン・ギアボックスの研究開発・製造施設は、錫山の先進的設備クラスターを強化することになります。さらに国内で3つのプロジェクト（再生可能エネルギーおよび核融合機器部品のインテリジェント製造施設、FanRuan Software本社および研究開発施設、先進プロセス機器および材料の大量生産拠点）が実施され、同地区の産業基盤と競争力がさらに強化されます。





シンポジウムでは、現地での調印式に加え、JD.comのWolf Packロボットのグローバル・スマート・ファクトリーや、Songci Electromechanicalの次世代再生可能エネルギーおよび半導体装置の研究開発・製造施設など、錫山における近代的な産業枠組みの構築に貢献するいくつかの主要な協力イニシアティブを紹介しました。

シンポジウムでは、錫山区がCushman & Wakefieldと提携して「2025年無錫錫山投資環境白書（2025 Wuxi Xishan Investment Environment White Paper）」を発表し、「ベスト・パートナー（Best Partners）」賞の最初の受賞者6社を表彰した。錫山区政府はまた、無錫市の4つの主要なイノベーション・センターとの新たな地域間協力枠組みの立ち上げも発表した。

（日本語リリース：クライアント提供）

