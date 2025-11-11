アメリカビジネスフォーラムは、米国で初開催され、スポーツ、ビジネス、文化、政治界の著名人が参加しました

Donald J. Trump大統領は、満席となったカセヤ・センターで名誉ゲストとして演説した。

豪華なラインナップには以下が含まれます: Jeff Bezos、Lionel Messi、Rafael Nadal、 Javier Milei社長、Tony Robbins、Serena Williams、Jamie Dimon、Ken Griffin、María Corina Machado、Stefano Domenicali、 Gianni Infantino、Reema Bandar Al-Saud大使殿下、Eric Schmidt、Steve Witkoff、Patrick Bet-David、Adam Neumann、Fahad Alsaif。

マイアミ, 2025年11月10日 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 11月5日～6日、America Business Forum：マイアミは、スポーツ、政治、ビジネス、文化の分野で世界で最も影響力のあるリーダーたちを集め、チケットが完売したカセヤセンターで歴史的なイベントを開催し、世界中の視聴者にライブストリーミング配信しました。

「世界はアメリカで出会う」というテーマの下、講演者たちは業界や国境を越えて、ビジネス、文化、地政学の未来を形作る洞察を共有しました。

「第1回America Business Forum：「マイアミは、世界のリーダーたちと世界中の聴衆を結びつける素晴らしい集まりでした」と、America Business Forum理事会会長のFrancis Suárez氏は語った。「著名な講演者、スポンサー、そして私たちと共に歴史を築いてくれたすべての参加者に、心からの感謝を申し上げます。」

「America Business Forum：「マイアミは、スポーツ、ビジネス、政治、文化の次の方向性を決定づけた」と America Business Forum創設者のIgnacio Gonzalez氏は語った。「地球の偉大な先見者たちが未来についての洞察を共有し、自分たちの旅を振り返り、アドバイスをしてくれたので、カセヤ センター内のエネルギーは強力でした。世界の偉大なリーダーたちをここマイアミの舞台に迎えることができて光栄でした。」

このイベントはフォックスニュースのブレット・ベイヤーが司会を務めた。PIF がプレゼンティング パートナーを務めました。

講演者の主な発言:

・Donald J. Trump, アメリカ合衆国第45代および第47代大統領

・Javier Milei, アルゼンチン大統領

・Jeff Bezos, アマゾンとブルーオリジンの創設者

・Lionel Messi, サッカー世界チャンピオン

・Rafael Nadal, 世界テニス界の象徴であり起業家

・Tony Robbins, 全米一の人生・ビジネス戦略家

・Serena Williams, プロアスリート兼起業家

・Jamie Dimon, JPモルガン・チェースの会長兼CEO

・Ken Griffin, シタデルの創設者兼CEO

・María Corina Machado, 2025 年ノーベル平和賞受賞者

・Stefano Domenicali, F1 社長兼 CEO

・Gianni Infantino, FIFA会長

・Reema Bandar Al-Saud大使殿下

・Eric Schmidt, Relativity Space会長兼CEO、Google元会長兼CEO

・Steve Witkoff, ウィトコフ・グループの創設者兼CEO、米国中東担当特使

・Patrick Bet-David, バリューテインメント・ポッドキャストのホスト

・Adam Neumann, WeWorkとFlowの共同創設者

・Fahad Alsaif, PIFの投資戦略および経済分析責任者

つながり続ける（Stay Connected）:

Instagram：@AmericaBusiness

LinkedIn：America Business

www.americabusiness.com

編集目的のみの写真:

2025年11月05日（木曜）

2025年11月6日（木曜）

America Business Forumについて:: America Business Forumは、政府、ビジネス、文化の分野で地球上で最も影響力のある人物が集まる、世界のリーダーのための主要サミットです。フォーラムは対話、インスピレーション、行動のためのプラットフォームを構築し、個人や組織が未来を形作る画期的なイノベーションを生み出すよう促します。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com