サウジアラビアは、11月に第11回後発開発途上国閣僚会議（LDCMC11）を開催する





サウジアラビア・リヤド、, 2025年11月11日 /PRNewswire/ --サウジアラビアは、11月22日に「包摂的産業化の促進：後発開発途上国における投資、イノベーション、パートナーシップ」をテーマとした第11回後発開発途上国閣僚会議（LDCMC11）を開催する準備を進めています。この会議は、国際連合工業開発機関（United Nations Industrial Development Organization）（UNIDO）が、サウジアラビア産業・鉱物資源省と協力して主催し、リヤドで開催されるUNIDO第21回総会に先立って行われます。



この会議は、世界の後発開発途上国における産業開発について議論するための、主要な国際的プラットフォームです。これは、アフリカ、アジア、太平洋、カリブ地域の44か国を支援するという国際社会のコミットメントを改めて強調するものです。その目的には、より広範な資金へのアクセスを可能にすること、知識や技術の共有を促進すること、貿易を活性化させること、そして後発開発途上国が地域およびグローバルなバリューチェーンへより効果的に統合できるよう支援することが含まれています。

この会議では、投資と資金調達、イノベーション、戦略的パートナーシップという3つの主要な柱を通じて、包摂的な産業化を加速させることに重点が置かれます。議論では、後発開発途上国（LDC）の持続的な産業成長を支援するために、国内外の資本を動員する革新的な金融メカニズムを検討し、開発金融機関や多国間銀行の役割に焦点を当てます。議題には、不可逆的な卒業に向けた変革的産業政策に関する対話も含まれています。議論では、後発開発途上国（LDC）における多角化、付加価値創出、技術向上を促進する、将来志向の産業政策の立案と実施について掘り下げて検討します。

イベントは、「イノベーションによる進歩のための団結」と題されたハイレベルセッションで開幕し、その後、持続可能な投資を誘引し、イノベーションエコシステムを育成し、包摂的な産業能力を構築するための環境をどのように整えるかについてのハイレベル閣僚対話が行われます。このセッションでは、国家の優先課題とグローバルな機会との相乗効果を探り、南南協力、地域統合、官民連携の役割を強調します。プログラムには、民間企業、政府、開発パートナーを一堂に会するインタラクティブセッションや、専門家や政策立案者による寄稿も含まれます。これらの取り組みは、効果的なパートナーシップを構築し、技術移転を支援し、最も脆弱な国々における持続可能な産業投資を促進することを目的としています。

サウジアラビアは、2025年11月23日から27日までリヤドで第21回UNIDO総会を開催することで、その役割をさらに強化します。このイベントには、173の加盟国の代表者に加え、各国政府、民間セクター、国際機関の著名なリーダーが参加し、産業開発の推進におけるサウジアラビア王国の重要な役割を国際的パートナーとして再確認します。

