11月29日焼肉の日に「ハラール認証焼肉店」が京都にオープン
株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)が運営する『焼肉すだく』は、2025年11月29日(土)焼肉の日に『Halal A5 Wagyu Yakiniku Sudaku Kyoto』(京都府京都市)をグランドオープンいたします。株式会社総合近江牛商社は「近江牛を通じて世界中を幸せに」を経営理念に世界の人々に、日本が誇る和牛を発信しています。現在、インドネシア西ジャワ州カラワン県に同ブランドを展開しており、今回の業態は同ブランドの逆輸入にて日本在住、日本旅行に来るイスラム教徒向けに開店致します。
【詳細情報】
店名 ：Halal A5 Wagyu Yakiniku Sudaku Kyoto
住所 ：〒602-8026
京都府京都市上京区春帯町355-4
営業時間：全日：11:00～23:00(L.O.22:30)
開店日 ：2025年11月29日(土)
店舗詳細：https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26043771/
ハラール焼肉とは
ハラール料理は、豚肉や豚の油を使わず、アルコールは避けるなど、ムスリムの戒律で「許されたもの（ハラール）」を使った料理を指します。
焼肉すだくについて
2019年1月、滋賀県JR守山駅前に「近江焼肉ホルモンすだく」1号店を出店。現在は滋賀県内にて18店舗（フランチャイズ店含む）展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーン。契約牧場直送の近江牛と、農場から直送される出来立てホクホクの近江米が看板メニューです。また、アプリ会員様にはウーロン茶が無料、キムチ、サンチュがお代わり無料、さらにキッズ会員様はアイスが無料など、ファミリーに特化した焼肉店です。「明日も美味しい焼肉を」をコンセプトに、地元の人から愛されるお店作りを目指しています。
※「明日も美味しい焼肉を」は当社の登録商標です。
会社情報
社名：株式会社総合近江牛商社
代表取締役 ： 西野 立寛
本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14
事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業
オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/
ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/
X：https://twitter.com/sudaku0118/
Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy