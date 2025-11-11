11月29日焼肉の日に「ハラール認証焼肉店」が京都にオープン

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)が運営する『焼肉すだく』は、2025年11月29日(土)焼肉の日に『Halal A5 Wagyu Yakiniku Sudaku Kyoto』(京都府京都市)をグランドオープンいたします。株式会社総合近江牛商社は「近江牛を通じて世界中を幸せに」を経営理念に世界の人々に、日本が誇る和牛を発信しています。現在、インドネシア西ジャワ州カラワン県に同ブランドを展開しており、今回の業態は同ブランドの逆輸入にて日本在住、日本旅行に来るイスラム教徒向けに開店致します。

【詳細情報】

店名 ：Halal A5 Wagyu Yakiniku Sudaku Kyoto

住所 ：〒602-8026

京都府京都市上京区春帯町355-4

営業時間：全日：11:00～23:00(L.O.22:30)

開店日 ：2025年11月29日(土)

店舗詳細：https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26043771/

ハラール焼肉とは

ハラール料理は、豚肉や豚の油を使わず、アルコールは避けるなど、ムスリムの戒律で「許されたもの（ハラール）」を使った料理を指します。

焼肉すだくについて

2019年1月、滋賀県JR守山駅前に「近江焼肉ホルモンすだく」1号店を出店。現在は滋賀県内にて18店舗（フランチャイズ店含む）展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーン。契約牧場直送の近江牛と、農場から直送される出来立てホクホクの近江米が看板メニューです。また、アプリ会員様にはウーロン茶が無料、キムチ、サンチュがお代わり無料、さらにキッズ会員様はアイスが無料など、ファミリーに特化した焼肉店です。「明日も美味しい焼肉を」をコンセプトに、地元の人から愛されるお店作りを目指しています。

※「明日も美味しい焼肉を」は当社の登録商標です。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy