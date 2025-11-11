【参加無料】いい夫婦の日に、セルフフォトウェディングスタジオ「YUEN WEDDING」が恵比寿にて3日間限定のフォトイベント『ふたりの日、ふたりだけの時間。』を開催。協業パートナーも募集中。

合同会社yuen

セルフフォトウェディングスタジオ「YUEN WEDDING」（運営：合同会社yuen）は、2025年11月20日(木)から11月22日(土)までの3日間、新設スタジオ（恵比寿）にて、いい夫婦の日を記念した無料フォトイベント『ふたりの日、ふたりだけの時間。』を開催いたします。

プロ仕様の機材と空間で、気軽に自然体の"ふたり"を記録できる特別な機会を提供します。また、本イベントの趣旨にご賛同いただき、告知協力や販促物提供にご協力いただける協業パートナー企業様も同時募集いたします。

■ イベントコンセプト

「ふたりの日、ふたりだけの時間。」

結婚という形にとらわれず、すべてのカップルやご夫婦が、ふたりの大切な"今"を気軽に、そして美しく残せるように。そんな想いから、11月22日の「いい夫婦の日」に先駆けて、特別なフォトイベントを企画いたしました。

YUEN WEDDINGの撮影機材やスタジオはそのままに、白背景と私服という最もシンプルなスタイルで、おふたりだけの時間を15分間、心ゆくまでお楽しみいただけます。撮影されたお写真は全て、色味調整を施し、当日その場でお渡しいたします。

■ イベント概要

開催期間： 2025年11月20日(木) ～ 2025年11月22日(土)

場所： YUEN WEDDING新設スタジオ（恵比寿）

住所：東京都目黒区三田2-8-8 テラス三田 2階

アクセス：恵比寿ガーデンプレイス 徒歩6分 / JR山手線 目黒駅 徒歩9分 / JR山手線 恵比寿駅 徒歩12分 / 日比谷線 恵比寿駅 徒歩15分

料金： 無料

内容： YUEN WEDDINGの写真クオリティはそのままに、白背景・私服のシンプルなスタイルで15分間のセルフフォトをご体験いただけます。撮影されたお写真は全て、色味調整したものを当日お渡しいたします。

■ 参加条件

ご参加にあたり、当日その場で以下の4点をお願いしております。カップルお二人のご協力が必須となります。

1.YUEN WEDDINGの公式Instagramアカウントをフォロー

2.YUEN WEDDING 和 - nagi -の公式Instagramアカウントをフォロー

3.YUEN WEDDINGの公式LINEアカウントを友達登録

4.@yuenwedding のタグを付けて、Instagramストーリーズへ投稿

■ ご予約方法

以下の予約サイトより、ご希望の日時をご予約ください。

[ご予約はこちらから]

https://reserva.be/yuenwedding

枠に限りがございますので、お早めのご予約をおすすめいたします 。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

■ 協業パートナー企業様も募集中(2025/11/14まで)

本イベントには、結婚を控えたカップルや記念日を大切にするご夫婦など、ブライダル関連サービスへの関心が高いお客様の来場が多数見込まれます。そこで、本イベントを様々なサービスを展開されている企業様と共に、お客様にとってより価値のある体験を創出する場にしたいと考えております。

貴社のサービスやブランドの魅力を、熱量の高いお客様へ直接届ける機会として、ぜひ本企画にご参画ください。

パートナー企業様にご協力いただきたいこと

以下のいずれか、または双方のご協力をお願いしたく存じます。

1. 本イベントの告知協力

貴社が運営するInstagramにて、本イベントの告知にご協力ください。投稿形式は、弊社投稿のリポスト、または貴社独自の投稿のどちらでも構いません。

2. 販促物（チラシ等）のご提供

イベント当日、ご来場されたお客様へお渡しする販促物（チラシ、クーポン、サンプル品など）をご提供ください。弊社スタッフが責任を持って配布いたします。

パートナー企業様のメリット

・無料でターゲット顧客にリーチ： 結婚を検討している、または関心が高い潜在顧客に対し、費用をかけずに貴社サービスをPRできます。

・ダイレクトな販促活動： お客様に直接チラシ等をお渡しすることで、確実な認知拡大と次のアクション（来店、問い合わせ等）を促進します。

募集対象

ブライダル関連サービスを提供する全ての企業様を歓迎いたします。

ドレス、和装、タキシード / ヘアメイク、ネイル、エステ / ジュエリー、アクセサリー / フラワー、装飾 / ギフト、ペーパーアイテム / 結婚式場、プロデュース会社 / ブライダル関連メディア など

ご応募・お問い合わせ方法

本企画にご興味をお持ちいただけましたら、担当者までお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

・担当者：中

・Email：bu-wd-spw-mkt@yuen-wedding.com

■ YUEN WEDDINGについて

「一瞬を一生の思い出に」をコンセプトに、東京・大阪・名古屋でセルフフォトウェディングスタジオを運営。誰の目も気にすることなく、自分たちらしい写真を撮影できるのが特徴です。

洋装の「YUEN WEDDING」、2025年12月より、和装専門の「YUEN WEDDING 和 - nagi -」を展開予定です。

・公式サイト： https://yuen-wedding.com/

・公式サイト： https://yuen-wedding.com/nagi

■ 会社概要

・会社名： 合同会社yuen

・代表者： 福田拓実

・所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階

・事業内容： セルフフォトウェディングスタジオの運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社yuen 広報担当：中

・Email：bu-wd-spw-mkt@yuen-wedding.com

・Instagram：@yuenwedding