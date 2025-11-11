Biban Forum 2025、総額101億ドル超の合意締結と過去最多の国際的参加をもってリヤドで閉幕

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月10日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアの中小企業総局（Monsha'at）は、起業家、スタートアップ企業、中小企業（SME）を対象とした同国の代表的イベント「Biban Forum 2025」を、11月5日から8日までリヤド・フロント展示・会議センターで開催し、このたび閉幕したことを発表しました。



Photo from Biban Forum



「機会のための世界的な目的地（Global Destination for Opportunities）」をテーマに開催された同フォーラムには、113か国から10万人を超える参加者が集まり、世界各地の起業家、投資家、政策立案者、そしてビジネスリーダーが一堂に会しました。4日間にわたり開催されたBibanでは、総額101億ドルを超える覚書（MoU）および各種協定が締結され、サウジアラビアがイノベーション、投資、起業の成長における世界有数の拠点として台頭していることが示されました。

今年のフォーラムには、起業家・投資家へと転身したサッカー界のレジェンドであるRicardo Kaká氏や、スタートアップ支援の提唱者として知られる連続起業家Simon Squibb氏をはじめとする、世界的なスピーカーや思想的リーダーが多数登壇しました。同氏らのセッションでは、「情熱を目的へと変えること」、「イノベーションへの投資」、「持続可能な成長と社会的インパクトを生み出すベンチャー構築」といったテーマに関する洞察が共有され、聴衆に大きな刺激を与えました。

Biban 2025は、公共および民間の両セクターから1万件を超える投資機会を提示し、起業家が事業の拡大、資金調達、戦略的パートナーシップの構築を行うためのグローバルな機会の市場としての役割を果たしました。また、「Startup Door」では、66か国から集まった1,021のスタートアップ企業が自社プロジェクトを披露し、投資家との対話や潜在的パートナーとの交流を行う機会が提供され、Bibanが世界有数の起業拠点としての地位をさらに確固たるものにしました。

イベントのハイライトの一つは、投資家とスタートアップ企業が直接対話し、商談を行うために設けられた専用スペース「インベスターズ・アリーナ」でした。また、フォーラムではピッチング・ステージも開催され、世界各国の起業家が国際的な聴衆や投資家に向けて自身のアイデアを発表し、起業の未来を形づくる革新性と創造性を披露しました。

もう一つの大きな見どころは「起業家ワールドカップ・グローバルファイナル（Entrepreneurship World Cup Global Finals）」であり、世界各国から選ばれた有力なスタートアップ企業が集結し、国際的な評価と総額150万ドルの賞金をかけて競い合いました。2025年大会の優勝者には「Swijin AG」が選ばれ、世界最大級かつ最も権威ある起業家コンペティションの一つにおいて、新たな節目を刻みました。

Biban 2025の閉幕にあたり、数十億ドル規模のパートナーシップ、過去最多の国際的参加、そして世界的スピーカーやイノベーターの登壇など、一連の成果は、民間セクターの活性化、イノベーションの促進、そしてサウジアラビアを「機会のための世界的な目的地」として確立するという同国の加速的な進展を示しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2817985/Biban_Forum.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

