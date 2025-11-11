ジオコード、株主優待「デジタルギフト」5,000円分のご案内発送日を11月12日に決定

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、2025年6月26日付「株主優待制度の新設に関するお知らせ」に基づき、株主優待として「デジタルギフト」5,000円分を進呈いたします。

2025年8月末日時点の株主名簿に記載または記録されている株主様のうち、当社株式を2単元（200株）以上保有されている方を対象として、「デジタルギフト」の受け取り方法を記載した書面「株主優待のご案内」を2025年11月12日(水)に発送いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6185/table/362_1_cb6a4d35867c9f6146fa5ccf0b175501.jpg?v=202511110958 ]

なお、郵便事情により、お手元に届くまでに数日を要する場合がございます。また、ご家族やご同居の方がお受け取りになる場合もございますので、併せてご確認ください。

上記発送日から2週間以上経過してもお手元に届かない場合やデジタルギフトのお受け取りができない場合は、誠に恐れ入りますが、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。



【お問い合わせ先】

■株主優待専用ダイヤル

電話：0120-983-021

（開設期間：2025年11月13日（木）～ 2025年12月12日（金）、平日10：00 ～ 17：00）

■サポートセンター（メール）

E-mail：support@digital-gift.jp

（受付時間：平日・土日祝10：00 ～ 17：00）



※「デジタルギフト」は株式会社デジタルプラスの登録商標です。

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作といった従来のWebマーケティング支援に加え、直近のAI検索対策（AIO/LLMO）まで手掛けるWebマーケティング事業を展開しています。また、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,452万円（2025年8月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/