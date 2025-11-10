日本初進出「カペラ京都」2026年3月23日（月）以降の宿泊予約を開始

NTT都市開発株式会社NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）が開発・所有し、グル ープ企業でホテル経営会社である NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社（本社︓東京都千代田区、代表取締役社長 松本 順一）が経営するホテル「カペラ京都」（京都市東山区、運営：カペラホテルグループ、総支配人 ジョン・ブランコ）は、本日より、2026年3月23日（月）以降の宿泊予約受付をホテル公式サイトにて開始しました。なお、開業は2026年春を予定しており、詳細は決まり次第お知らせします。

ホテル公式サイト（ https://capellahotels.com/jp/capella-kyoto）

ホテルエントランス※ 唐破風屋根を特徴とする中庭※■建築と空間が誘う、静寂の巡り

「カペラ京都」は、明治2年に地域の有志により “番組小学校”として創設され、地域の皆さまに愛されてきた元新道(しんみち)小学校跡地に開発したホテルです。デザイン監修は隈研吾建築都市設計事務所、内装デザインはシンガポールを拠点とするBrewin Design Officeが手がけ、京都という街の本質を「重なり合う空間」として表現しています。また、建仁寺や宮川町歌舞練場に近接する立地を生かし、路地や障子を通して生まれる光と影の移ろいなど、京都の町家に見られる「間（ま）」の思想を、随所に取り入れています。

建物には、古来から、結界や厄や禍を払う“魔除け”の役割を果たすとされてきた「しめ縄」から発想を得たアートがエントランスに設置されているほか、ホテルと一体で開発した宮川町歌舞練場に見られる”唐破風屋根”の意匠を中庭に取り入れるなど、伝統的な要素を現代的に再構成しています。さらには、元新道小学校校舎で使用されていた建材も再利用し、過去と未来をつなぐ象徴的な建築を実現しています。

客室は89室を備え、カペラホテルの特徴でもある宿泊者限定のプログラム「カペラキュレーツ」を通じて、職人や文化継承者と交流し、京都に息づく伝統文化に触れることができます。

ロビーへのアプローチ■食と癒しの美学

中庭に面したオールデイダイニングのフレンチブラッスリー、和食レストラン、天然温泉やシグネチャートリートメントを楽しめるスパ「Auriga Spa （アウリガスパ）」など、宿泊以外でも充実した時間を過ごせる施設も備えています。

さらに、スパへ設置した天然温泉を楽しめる3つの温泉ルームのほか、客室でも天然温泉を楽しめる6つのスイート客室を用意し、心身を解きほぐす癒しの時間を提供します。

リビングルーム Auriga Spa （アウリガスパ）

■滞在そのものが文化体験となる二つの宿泊プラン

開業記念宿泊プラン【祇園のささめき】（ご宿泊日数：２泊から）

・フレンチブラッセリ-での朝食（2名様）

・ホテルクレジット：

10,000円（デラックス、プレミアム対象）、

20,000円（ジュニアスイート、温泉スイート、祇園スイート、カペラスイート対象）

・カペラ京都 限定ギフト

伝統文化体験を含むご滞在プラン【カペラジャーニー】（ご宿泊日数：スイート２泊から）

・カペラキュレーツの文化体験（お好きなコースをおひとつお選びいただけます。）

・宮川町へのおもてなしの扉：お茶屋での舞妓による茶の湯と舞踊

・漆の匠：漆工房でのレクチャー、寺院での作品鑑賞、漆塗りまたは金継の体験

・一歩一歩宿る心 -Soul of Geta：150年の歴史ある下駄工房でのワークショップ

・和食レストランでの夕食：おまかせコース（2名様）

・フレンチブラッセリ-での朝食（2名様）

・アウリガスパでのトリートメント（60分メニュー：2名様）

・カペラ京都 限定ギフト

※本プランには一部適用条件がございます。

＜客室概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/123_1_888c1cfc8026953f3c62202654e81657.jpg?v=202511110958 ]■「カペラ京都」概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/123_2_e4259761c90e7099868aba42aeb166c3.jpg?v=202511110958 ]■位置図

