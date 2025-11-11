こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「大倉喜八郎と渋沢栄一」東京経済大学が創立125周年記念講演会を12/6（土）開催 ～半世紀にわたる二人の親交の軌跡を解き明かす
東京経済大学は創立125周年を迎え、大倉喜八郎記念東京経済大学学術芸術振興会の主催で、創立125周年記念講演会「大倉喜八郎と渋沢栄一」を2025年12月6日（土）に開催する。参加費無料、事前申込制。
日本の近代経済を築いた実業家、大倉喜八郎と渋沢栄一。約半世紀にわたって親交を深めた二人の実像に迫る。商人・農民出身という境遇の二人は、維新後の「官尊民卑」に抗する気概から日本初の経済人組織（現：東京商工会議所）を立ち上げ、その他にも教育（本学の前身校の大倉商業学校）、文化（大倉集古館）、福祉（現：東京都健康長寿医療センター）など、多岐にわたる事業で協働した。
本講演会では、講師に村上勝彦 東京経済大学名誉教授を迎え、これまで知られていなかった大倉の寛永寺（東京・上野）復興への関わりなど、知られざる二人の絆を解き明かす。
▼概要：
＜創立125周年記念講演会「大倉喜八郎と渋沢栄一」＞
講師 ：村上勝彦 氏（東京経済大学名誉教授、公益財団法人大倉文化財団理事長）
日時 ：2025年12月6日（土）開演15：00（開場14：30）
会場 ：東京経済大学 国分寺キャンパス 大倉喜八郎 進一層館（フォワードホール）
参加費 ：無料 ※6歳以下は入場不可
定員 ：先着250名
申込方法：事前申込制。東京経済大学公式サイトから要申込
受付期間：2025年12月1日（月）まで ※定員に達し次第、受付終了
▼大学公式サイトお知らせ：
https://www.tku.ac.jp/event/2025/2025-1206-021.html
▼本件に関する問い合わせ先
東京経済大学 総合企画部広報課
住所：東京都国分寺市南町1-7-34
メール：pr@s.tku.ac.jp
