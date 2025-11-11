Gas Liquids Engineering¡¢¥ê¥É¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ¢½Ð»ÜÀß¤Î·úÀßÍÑ¥¹¥³ー¥×¤ò´°Î»
¥«¥Ê¥À¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥¿½£¥«¥ë¥¬¥êー¡¢2025Ç¯11·î11Æü /PRNewswire/ - Gas Liquids Engineering Ltd.¡ÊGLE¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥É¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ¢½Ð»ÜÀß¡ÊREEF¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë·úÀßÍÑ¿ÞÌÌÈ¯¹Ô¡ÊIFC¡ËÈÏ°Ï¤òÌµ»ö´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£GLE¤Îºî¶ÈÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ´É¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢µ¡³£¡¢ÅÅµ¤¡¢·×Áõ¡¢ÅÚÌÚ¡¢¹½Â¤Àß·×¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÜºÙÀß·×¤ª¤è¤ÓÀß·×Åý¹ç¤ÎÆÃÄêÉôÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AltaGas REEF Early Construction (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.)
REEF¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢AltaGas Ltd.¡ÊAltaGas¡Ë¤ÈRoyal Vopak¡ÊVopak¡Ë¤Î50/50¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÊJV¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥ºI¤Ï2024Ç¯5·î¤ËÁ°¸þ¤¤ÊºÇ½ªÅê»ñ·èÄê¡ÊFID¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£REEF¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¤Î¿¼¿å¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍ¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥¸¥¢¼çÍ×»Ô¾ì¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÇ½ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーËÇ°×¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹
¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Gas Liquids Engineering¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ¢½Ð¤ª¤è¤Ó¥¿ー¥ß¥Ê¥ë»ÜÀß¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Gas Liquids Engineering¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹Ryan Arnold»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AltaGas¤Î¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¼Ô¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
AltaGas Ltd.¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëBrett Stowkowy»á¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿: ¡ÖGLE¤¬REEF¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£REEF¤ÏAltaGas¤ÈVopak¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ú´Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢GLE¤ÎÃ´ÅöÈÏ°Ï¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·úÀßÃÊ³¬¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¡×
REEF¤Ï¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¥×¥ê¥ó¥¹¥ë¥Ñー¥È¶á¹Ù¤Î¥ê¥É¥êーÅç¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹·¿¤Î±Õ²½ÀÐÌý¥¬¥¹¡ÊLPG¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ë¥¯±ÕÂÎÍ¢½Ð¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´ü½èÍýÇ½ÎÏ¤Ï¥×¥í¥Ñ¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ö¥¿¥ó¤Ç1Æü¤¢¤¿¤êÌó55,000¥Ð¥ì¥ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀÑºÜ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ÃùÂ¢ÍÆÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ´ûÂ¸¤ÎÅ´Æ»¤ª¤è¤Ó³¤¾åÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÅý¹ç¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Gas Liquids Engineering ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gas Liquids Engineering Ltd. ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥«¥ë¥¬¥êー¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤ª¤è¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1987Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢GLE¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹½èÍý¡¢±ÕÂÎ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢Í¢½Ð»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ www.gasliquids.com
¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Caitlin Flynn¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¢Gas Liquids Engineering Ltd.¡¢ÅÅÏÃ¡§+1 (403) 250-2950¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: info@gasliquids.com
AltaGas REEF (Ridley Energy Export Facility) (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.)
www.gasliquids.com (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.)
