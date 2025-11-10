【ESPERANZA】【csT&P】SHIBUYA109ユーザーの声から生まれた数量限定シューズを発売！

株式会社 ワールド

ワールドグループの神戸レザークロス株式会社が展開するシューズブランド「ESPERANZA（エスペランサ）」と「csT&P（シーエスティーアンドピー）」は、SHIBUYA109公式Instagramアカウントフォロワーへのアンケートをもとに製作した数量限定のスペシャルシューズを、11月14日（金）よりSHIBUYA109 ESPERANZA店で発売いたします。

「ESPERANZA（エスペランサ）」はシーズントレンドを取り入れ幅広い女性から圧倒的な支持を集めるファッションシューズブランドです。

SHIBUYA109ユーザーの「欲しい！」を形にした、理想のSHIBUYA109限定シューズが実現！

ESPERANZAは、渋谷を代表するランドマーク、流行発信地の「SHIBUYA109」で長年にわたり店舗を構え、時代と共に変わりゆく顧客ニーズやトレンドを反映したファッションシューズを発信し続けています。

このたび、長年にわたり流行を牽引し続けるSHIBUYA109とESPERANZAがタッグを組み、お客様のリアルな声を集めた「欲しい！」を形にした理想のブーツ2型を展開します。

また、同じくSHIBUYA109店舗にて展開する「csT&P（シーエスティーアンドピー）」でも同様の取り組みを経て開発された限定スニーカー2型を展開いたします。

今年の夏、ブランド名はシークレットにし、SHIBUYA109の公式Instagramのフォロワーに向けて「あなたの欲しい靴を教えてください」というアンケートを3回にわたり実施。

アンケートにて実際に集められたご意見・ご要望をもとに、ESPERANZAではロングブーツとショートブーツの2型を、csT&Pではスニーカー2型を展開することが決定しました！

SHIBUYA109でしか手に入れられない数量限定のスペシャルアイテムです！

ぜひ、この機会にSHIBUYA109 ESPERANZA店へお立ち寄りください！

【SHIBUYA109 ESPERANZA店限定アイテム：発売情報】

・発売日：2025 年11月14 日（金）～

・発売場所：SHIBUYA109 ESPERANZA店

・住所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1 SHIBUYA109 5F

・営業時間：10:00～21:00

・営業日：元日を除き、年中無休

※数量限定のため、無くなり次第終了

【SHIBUYA109 ESPERANZA店限定アイテム：商品詳細】

【SHIBUYA109ユーザーリクエスト：ESPERANZA】

◆ラク盛りGラインロングブーツ

・価格：\16,900（税込）

・サイズ：S／M／L／LL

・カラー：グレー／ベージュ

“ラク”に“盛れる”人気シリーズ、《ラク盛りロングブーツ》から、109限定カラー爆誕(ハート)スエード素材のグレー、ベージュにゴールドのパイピングコバがちらりと輝くスペシャル仕様。

柔らかく足当たりの良い素材と、軽くて快適な履き心地のMADE IN JAPANクオリティ。

美脚も履きやすさも叶うエスペランサのアイコンブーツです。

【 SHIBUYA109ユーザーリクエスト：ESPERANZA】

◆ラク盛Gラインショートブーツ

・価格：\12,800（税込）

・サイズ：S／M／L／LL

・カラー：ブラック／ベージュ

ゴールドラインがキラリ 足元に特別感(ハート)

109コラボ限定の《ラク盛りショートブーツ》は、人気の履き心地はそのままに、輝くゴールドラインで“盛れ度”アップ。

軽くて柔らかいMADE IN JAPANで、長時間歩いてもストレスフリー！どの角度から見ても美脚見えする、この冬の主役級ブーツ！！

【 SHIBUYA109ユーザーリクエスト： csT&P】

◆小悪魔十字架スニーカー

・価格：\7,590（税込）

・サイズ：S／M／L／LL

・カラー：ブラック／ホワイト

みんな大好き厚底スニーカーに十字架×チェーンベルト付き。さらに小悪魔感アップするビックリボンも付いています(ハート)

チェーンベルトとリボンチャームは取り外しできるので、シンプルなスニーカーとしても使えます。

厚底だけど安定感もあって、イベントや普段使いに最高のアイテムまちがいなしです(ハート)

【 SHIBUYA109ユーザーリクエスト： csT&P】

◆夢見るイチゴスニーカー

・価格：\7,590（税込）

・サイズ：S／M／L／LL

・カラー：ブラック

csT&Pらしいガーリースニーカー(ハート)(ハート)

大きなキラキラサテンリボンとイチゴチャームが付いたガーリーなデザイン。

サイドがレースになっているのがポイント。

リボンとイチゴチャームは取り外しが可能なので、その日の気分に合わせください。ソックスとの相性もバッチリです。

【ESPERANZA：Brand Concept】

トレンドのスパイスとシューズ職人の技術を掛け合わせた、装いのニュアンスアクセント。

リアルシューズでありながらスタイルを感じる、よりフレッシュにより心地のよい、歩く楽しさをESPERANZAは提案します。

【商品のお取り扱い】

■オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/esperanza/

■全国店舗 (一部店舗を除く)

【 Social Media 】

■ Instagram ＠esperanza_official

【csT&P：Brand Concept】

“厚底を特徴とした自分だけの可愛い靴”をご提案します。

【商品のお取り扱い】

■オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/esperanza/obertashe-cstp/

■全国店舗

【 Social Media 】

■ Instagram ＠cstandp_official

＜会社概要＞

・名称：神戸レザークロス株式会社（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表取締役社長 小倉 一憲

・所在地：本社 〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1 ワールド神戸本社ビル1F

（小売り事業本部 〒111-0042東京都台東区寿2-10-16 フォーラム浅草田原町8階）

・会社ホームページ：https://www.kobe-leather.co.jp/

・ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

・ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/