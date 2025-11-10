¥²ー¥à¤Î´ë²è½ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©12/3¡Ê¿å¡ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ØÌ¡²è¡Ù¡ØTV¡Ù¡Ø¥²ー¥à¡Ù¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¡¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤Î¶Ë°ÕVol.10¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Ì¡²è¤äTV¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤Êý¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ØÌ¡²è¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¥²ー¥à¡Ù¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¡¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤Î¶Ë°ÕVol.10¡Ú¥²ー¥à¸¶ºî¡ÛºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤Î¼ûÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë 20¡§00
Ì¡²è¤äTV¡¢¥²ー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¸ý¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤´¤È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ë²è½ñ¤ä¥¹¥¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¤Î´ë²è½ñ¤Î½ñ¤Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤´¤È¤Î´ë²è¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¡¦¹½À®¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´11²ó¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦Ì¡²è¸¶ºî¡¦¥²ー¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÇòÀÐ¥Þ¥ß»á¤Ç¤¹¡£
Âè10²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡ÖºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥²ー¥à´ë²è½ñ¤Î¼ûÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤Êý¤ä³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤¿¤¤Êý¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÇòÀÐ¥Þ¥ß»á¤Ø¤Î¹Ö»Õ¡¦¸¦½¤¤Î¤´ÁêÃÌ¡¦¤´°ÍÍê¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2024-02-09/rzb18(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2024-02-09/rzb18?rls)
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ä
¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤äµÓËÜ¤Î´ë²è½ñºîÀ®¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ë²è½ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¡ãº£¸å¤ÎÍ½Äê¡ä
£±·î¼Â»ÜÍ½Äê¡¡Vol.11¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿´ë²è¤Îºî¤êÊý
¢¨·î1²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡ÊÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯¼Â»Ü·î¡¦ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ÖÌ¡²è¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¥²ー¥à¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¡¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤Î¶Ë°Õ¡¡Vol.10¡Ú¥²ー¥à¡ÛºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë´ë²è½ñ¤Î¼ûÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£Æü»þ
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë 19¡§00～20¡§00
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÇòÀÐ¥Þ¥ß¡Ê¤·¤é¤¤¤·¡¦¤Þ¤ß¡Ë»á
µÓËÜ²È¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡Ë¡¦¥²ー¥à¥×¥é¥ó¥Êー¡¦Ì¡²è¸¶ºî¼Ô
ÆüËÜ¹©³Ø±¡È¬²¦»ÒÀìÌç³Ø¹»¡¢Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¡¢Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
µÓËÜ²È¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡Ë¡¦¥²ー¥à¥×¥é¥ó¥Êー¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¦¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡¦¥²ー¥à¡¦Ì¡²è¸¶ºî¡¦¾®Àâ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¸½ºß¤â³èÌöÃæ¡£Ê¿À®5Ç¯¡Ø¥Æ¥£¥¢¥Õ¥ë¥àー¥ó¡¦ÎÞ¤°¤à·î¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Âè22²óÁÏºî¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞµÓËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë²Âºî¼õ¾Þ¡£Ê¿À®6Ç¯¡Ø¶õ¿§¥Ñ¥é¥½¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¹ÖÃÌ¼ÒÂè°ì²ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£°Ê¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¡²è¸¶ºî¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥²ー¥à¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¾®Àâ¤È³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£TV¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç°ì¾ò¤æ¤«¤ê¸¶ºî¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Øº½¤Î¾ë¡Ù¡¢NHK¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¼ç±é¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÉ¹ÊÉ¡Ù¤Ç´ë²è¡¦µÓËÜ¶¨ÎÏ¡£Ì¡²è¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë¤Æ¡ØÊü²Ý¸å¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¡ØÎø°¦¹ç³Ê¡Ù¤Ê¤É¡¢Ã±¹ÔËÜ£²ºý¤¬¡¢ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¤ÇÆ±»þÈ¯Çä¡£¥²ー¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ØÌë¸÷Ãî¡Ù¡Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーAVG¡¦Äê²Á10,300±ß¡Ë¤¬È¯ÇäËÜ¿ô12Ëü8000ËÜ¡¢´°Çä¡£°Ê¸å¡¢¡ØÌë¸÷ÃîII¡ÙÅù¤¬¥·¥êー¥º²½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÂÐ¾Ý
¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤Êý
¡¦µÓËÜÀ©ºî¡¢¥×¥é¥ó¥Êー»ÖË¾¤ÎÊý
¡¦³ØÀ¸¤ÎÊý¡¡¤Ê¤É
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
60Ì¾
¡ã¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¢§PEC¤Î¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡PEC»öÌ³¶É
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÊÌ¥¨¥ó¥¿¥á´ë²è½ñ¤Î¶Ë°Õ¡×¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¡ä
