“おそろい”を楽しむ投稿にプレゼントを贈る「#おそろいの日大賞」を11月11日(おそろいの日）～12月11日にフェリシモが開催
フェリシモは、記念日「おそろいの日」に合わせて「#おそろいの日大賞」を開催します。ハッシュタグ「＃おそろいの日大賞2025」と「#おそろいの日」を付けた“おそろい”をテーマとする写真やイラストなどの画像・動画、テキストのInstagramとX（旧Twitter）の投稿が対象です。記念日以外にも“おそろいの日々”を楽しんで欲しいと、募集期間は11月11日～12月11日までとしています。“おそろい”を楽しんでいることが伝わり、それを見る人にもしあわせな気分を届ける投稿の中から、「おそろいの日文化推進委員会（※1）」が賞を贈ります。大賞者には2万円分のフェリシモのお買い物券、優賞者には1万円のフェリシモのお買い物券、そのほかの賞にはおそろいが楽しめるフェリシモのアイテムをペア（同じアイテム2点１セット）で、合計11の受賞者へ賞品を贈ります。親子や兄弟・姉妹、友だち、パートナーなど、身近な人や大切な人、離れていてもネットで繋がっておそろいを楽しむなど、身近な人・大切な人・同じ好きがある誰かと一緒に“おそろい”を楽しむことで、しあわせが倍増する（おそろいなので2倍以上になる）。“おそろい”のしあわせ体験を楽しむ文化を広げ、生活者と事業者が創ることで、しあわせを倍増させていく世界をみんなで作っていくことを目指しています。「おそろいの日」特設サイトで詳細が見られます。フェリシモのデジタルカタログ『今月のフェリシモ（11月号）』では、おそろいの日を特集しています。「おそろいの日」は、日本記念日協会が認定した11月11日の記念日です。フェリシモは「おそろいの日」で、記念日文化の発展に貢献した団体・企業・個人などを讃える「記念日文化功労賞」第11号を受賞しています。
◆「おそろいの日」特設サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2511113/1/
◆「#おそろいの日大賞」概要
・期間/2025年11月11日（火）～12月11日（木）
・参加方法/“おそろい”をテーマに画像、動画、テキストなどを作成し、Instagram、Ｘ（旧Twitter）にハッシュタグ「#おそろいの日大賞2025」と「#おそろいの日」を付けて投稿してください。
※受賞の連絡が受け取れるように、投稿後にフェリシモ公式SNSをフォローしてください。
Instagram（@felissimo_official）＞＞ https://www.instagram.com/p/DQ4D3T4EYYn/
X（@FELISSIMO_SANTA）＞＞ https://x.com/FELISSIMO_SANTA(https://feli.jp/s/pr2511113/8/)
◇賞について/合計11組へ賞を贈ります。
・大賞：2万円分のフェリシモお買い物券（1組）
・優賞：1万円分のフェリシモお買い物券（1組）
・ビューティフル賞、ファッショナブル賞、ＫＡＷＡＩＩ賞、コネクト賞、ウォーミング賞、ストーリー賞、ムービー賞、特別賞など投稿内容に合わせて贈る賞：おそろいが楽しめるフェリシモのアイテムをペア（同じアイテム2点１セット）で（9組）
・※受賞投稿の発表は12月23日を予定しています。
※下部【参加・応募方法とご注意】をよく読んでご参加ください。
◆おそろいの日を特集「デジタルカタログ『今月のフェリシモ（11月号）』」
・ページをめくって”おそろい”アイテムを見る＞＞ https://feli.jp/s/pr2511113/2
デジタルカタログ『今月のフェリシモ（11月号）』表紙
デジタルカタログ『今月のフェリシモ（11月号）』
◆おそろいNEWアイテム
愛犬とおそろいコーデが楽しめる撥水＆リバーシブルのお散歩ブルゾン（人間用）と、一緒がうれしいおそろなマントコート（愛犬用）が登場、おそろいでお出かけすればおそろいの日々が心もあたためてくれます。
【NEW】リブ イン コンフォート はまじとコラボ ふわっと着心地もあたたかな 撥水リバーシブルパーカーブルゾン〈ブラック〉
1枚 \6,900 （ +10% \7,590 ）
詳細＞＞ https://feli.jp/s/pr2511113/3/
【NEW】リブ イン コンフォート Live love dogプロジェクト はまじとコラボ 愛犬もあったか！ 裏フリース撥水（はっすい）マントコート〈ブラック〉
1枚 \2,900 （ +10% \3,185 ）
詳細＞＞ https://feli.jp/s/pr2511113/4/
フォロワー89万人の人気インスタグラマーbonponさん（ https://www.instagram.com/bonpon511/ ）とフェリシモのコラボシリーズ、リンクコーデが楽しめるファッションアイテムに新作が登場しました。真っ青なブルーと黒を掛け合わせた千鳥模様の生地と、黒無地のツイルクロスを組み合わせて作ったシャツとワンピースです。おそろいアイテム、トレードマークのメガネのワンポイント刺しゅうも入っています。遊び心とセンスあるメガネの刺しゅうはどこに入っているのか？、詳細ページでチェックできます。
【NEW】サニークラウズ feat. bonpon ponさんのブルーチェックワンピース〈レディース〉
1枚 \7,200 （ +10% \7,920 ）
詳細＞＞ https://feli.jp/s/pr2511113/5/
【NEW】サニークラウズ feat. bonpon bonさんのブルーチェックシャツ〈メンズ〉
1枚 \5,900 （ +10% \6,490 ）
詳細＞＞ https://feli.jp/s/pr2511113/6/
◆おそろいの日への思い
「おそろいの日」の“おそろい”は、ファッション（服）に限りません。バッグやシューズ、アクセサリー、グルメ、スイーツやドリンク。コスメ、ネイルアート、ヘアメイク、日用品や雑貨、さまざまなアイテムや分野で楽しめます。さらに、推し活・推し色でのおそろいや、人とだけでなくペットとのおそろいも可能です。ペアルックのように同じものはもちろん、リンクコーデのようなものあります。また、身近におそろいをする人がいなくても、スマートフォンを活用しインターネット上でつながって“おそろい”を楽しむこともできます。親子で、カップルで、お友だちと、チームの仲間で、会社で、クラブで……。アイデア次第で、おそろいの可能性は無限に広がります。おそろいは見れば分かるので海外へも広がっていく可能性も秘めています。フェリシモの取り組みにとどまらない、すべての人や事業者のみなさまと行っていきたい、しあわせが倍増する“しあわせ文化共創習慣”であり、“しあわせ文化共創事業”です。「おそろいの日大賞」では、見ている人も楽しい気持ちになる共感が生まれるハッピーな“おそろい”投稿を楽しみにしています。（フェリシモ「おそろい文化推進委員会」担当者）
・おそろい文化推進委員会（※1）＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003885.000012759.html
◆記念日「おそろいの日」
一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された11月11日の記念日です。「11」と「11」が「おそろい」であることから、親子や兄弟・姉妹、友だちのコミュニケーションを広げ、一緒に楽しめる文化を創ることで世界がもっとHAPPYになってほしいとの思いが込められています。
・フェリシモは第11号「記念日文化功労賞」を受賞しています＞＞ https://www.kinenbilabo.jp/?p=456 （日本記念日協会のサイトが開きます）
～おそろいの日大賞2025～
【参加・応募方法とご注意】
「 #おそろい 」をテーマにした写真、イラスト、動画、テキストなどに #おそろいの日大賞2025 と #おそろいの日 をつけて、InstagramまたはX（旧Twitter）に投稿しご参加ください
※ タグ付けに加えて、@felissimo_official をメンション(人物タグ付け)いただいた投稿は、募集期間中に事例として、フェリシモ公式Instagramのストーリーズにてシェアをさせていただいたり、フェリシモ公式IXでリポストさせていただく可能性があります
◆応募期間 2025年11月11日（火）～12月11日（木） 23:59まで
◆賞品 ※合計11賞
・大賞 <1組> フェリシモのお買い物券2万円分
・優賞 <1組> フェリシモのお買い物券1万円分
・そのほかの賞 <10組> ※商品内容はフェリシモにおまかせください
◆規定
・フェリシモ公式アカウントをフォローのうえ、Ｘ（旧Twitter）またはInstagramから投稿（以下：応募）してください
・期間中、おひとり何投稿でも応募できます
・コメントに「 #おそろいの日大賞2025」と「#おそろいの日」を追加し、投稿してください
・投稿に使用するアカウントを公開アカウントに設定した上で応募してください。非公開設定のアカウント（鍵アカウント）の場合は、選考対象外となります
・当選者へのご連絡は、フェリシモの公式アカウントより、XまたはInstagramのDM（ダイレクトメッセージ）機能で行います
・本取り組みの当選対象は、日本国内在住の方に限ります
◆応募について
・応募時に写真や動画を掲載する場合、応募者本人が撮影したもの、または被写体となったものに限ります
・応募時に写真や動画を掲載する場合、本人以外の人物が写っている場合は、その人から事前に許諾を得たうえで応募するものとします
・応募する写真・イラスト・動画・テキストは、過去にSNS等で公開したものでも可能です
・応募者が未成年の場合は、保護者の同意を得た上で、ご応募ください
※以下のような内容で応募することは禁止します
・第三者の著作権・肖像権・プライバシー権の侵害や名誉き損となる、またはそのおそれのある写真や動画
・公序良俗に反する、またはそのおそれのある写真や動画
・法令に抵触する、またはそのおそれのある写真や動画
・応募写真に対して、第三者から権利侵害、損害賠償などの苦情、異議申し立てがあった場合には、フェリシモは一切の責任を負わないものとします
・なお、応募者本人が被写体となった写真・動画を第三者に撮影いただいた場合、当該第三者にこれらの内容について予め承諾を得たうえでご応募ください
◆結果発表について
・この取り組みは、Ｘ（旧Twitter）およびInstagramが関与するものではありません
・当選結果はフェリシモ公式Ｘ（旧Twitter）またはInstagramのDM（ダイレクトメッセージ）で連絡します
連絡が取れない場合には、当選を見送らせていただく場合があります
・2025年度は #おそろいの日大賞2025 のハッシュタグを使用しています
・計測ツールを使用し、応募期間中の投稿のみを審査対象とさせていただきます
・受賞のご連絡は、2025年12月23日を予定しています
・選考に関するお問い合わせには応じられません
・当選後、本規定違反が判明した場合、受賞を取り消しすることがあります
◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。
◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。
フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。
・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2510312/3/
― 会社概要 ―
社名 : 株式会社フェリシモ
本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号
代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦
証券コード : 東証スタンダード3396
創立 : 1965年5月
事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業
◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/
◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/
◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA
◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/
◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/
◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/